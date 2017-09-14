Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...
А что именно удаляют? С удалением, в принципе, все понятно: одно дело суровую нэзломность на камеру демонстрировать -- а суровая действительность -- совсем другое...
alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.
Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст. Про знайомого в Мелітополі писав: в виданій квартирі живе, роботою завалений...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 05 гру, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.
Переговоры не только именно про Украину, там ведутся и про Африку и Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д. Каждый пункт будет оговариваться и вестись торги. Трамп вообще далёк от городов в Украине, его задача - остановить войну. И это уже работа наших дипломатов, что бы доводить до конгресса и представителей Трампа значение того или иного города для Украины. Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 05 гру, 2024 12:56, всього редагувалось 2 разів.