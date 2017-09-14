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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11174111751117611177>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:39

Шольц каже , що українські біженці в Німеччині не працюють

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав безробітних українців, які тривалий час перебувають на території країни, якомога скоріше знайти роботу

За його словами, Берлін має попрацювати над тим, щоб якомога більше біженців з України та інших країн шукали роботу в Німеччині одразу після проходження мовних курсів.

"Занадто багато хто з них перебуває тут уже так довго, що їм час починати працювати", – сказав канцлер.

https://www.youtube.com/shorts/1F4tQl51 ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 05 гру, 2024 12:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:39

  Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...

А что именно удаляют?
С удалением, в принципе, все понятно: одно дело суровую нэзломность на камеру демонстрировать -- а суровая действительность -- совсем другое...
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Уже ясно даже кому и что достанется в Украине.
Нам озвучат все условия прекращения войны после 20 января, работают рабочие группы.

Одне не зрозуміло: хто буде карати москалів за порушення умов договору?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 05 гру, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:46

  Бетон написав:Я вчера, Филипп Филиппович, на должность вступил.
Шариков, почему от вас так отвратительно пахнет?
- ухылянтов, душили, душили, душили душилллли

https://www.youtube.com/shorts/869pomQ2 ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 05 гру, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.

Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст. Про знайомого в Мелітополі писав: в виданій квартирі живе, роботою завалений...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 05 гру, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.
Переговоры не только именно про Украину, там ведутся и про Африку и Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д. Каждый пункт будет оговариваться и вестись торги. Трамп вообще далёк от городов в Украине, его задача - остановить войну. И это уже работа наших дипломатов, что бы доводить до конгресса и представителей Трампа значение того или иного города для Украины.
Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 05 гру, 2024 12:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:53

  Дюрі-бачі написав:
  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.

Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:00

  Игорь Алексеевич написав: Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д.

Сирийский повстанцы активно прорубывают окно в ЕС для Катарского газа.
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  Xenon написав:Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать

Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:05

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