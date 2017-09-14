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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1117511176111771117811179 ... 11181>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:07

  UA написав:
  Xenon написав:Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать

Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.

тогда мой прогноз инаугурация Ермака до импичмента Трампа.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:08

а помните конец весны-начало лета 2022 года?
когда делегации из Европейских стран вереницей ездили в Бучу и Бородянку ; и на перебой обещали какая страна берет себе какую область на восстановление?

Интересно, сейчас по прошествии 2.5 лет и таких разрушений - эти обещания не будут ли забыты?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:09

  Игорь Алексеевич написав:Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.

Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".

Батьківщина в апаснасті))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:10

  Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...

За рік рейтинг визнаного непридатним до служби Залужного впав майже вдвічі.
В найвеличнішого скоріше вже антирейтинг.
Кого виберуть 73%?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:13

  Wirująświatła написав:
  UA написав:
  Xenon написав:Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать

Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.

тогда мой прогноз инаугурация Ермака до импичмента Трампа.

Рабочий вариант. Опричники из ТЦК обеспечат.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:14

Звільнений майже пів року тому з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов станом на сьогодні, 17 вересня, так і не приступив до виконання дипломатичних функцій. «Главкому» вдалося додзвонитися до Олексія Данілова і запитати, чим зараз займається колишній секретар РНБО.
На запитання журналіста «Главкому» еккссекретар РНБО відповів, що наразі проходить лікування.

Відповідаючи на запитання про те, коли він почне працювати послом у Молдові, оскільки президент раніше погодив його призначення, Данілов сказав: «Я лікуюся. Коли мені лікарі скажуть, що я зможу чимось займатися, тоді я готуватимуся (нерозбірливо)».
https://glavcom.ua/country/politics/dan ... 21007.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:19

  alex_dvornichenko написав:Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.

Олигархи не одобряют кандидатуру Залужного.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:20

  UA написав:
  Xenon написав:Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать

Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.

Impossible, бо: “Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною”, - Зеленський.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:21

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.

Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".

Батьківщина в апаснасті))

Непридатний?
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:22

  UA написав:
  alex_dvornichenko написав:Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.

Олигархи не одобряют кандидатуру Залужного.

У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки.
P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 05 гру, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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