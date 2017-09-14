Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:07
UA написав: Xenon написав:
Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать
Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.
тогда мой прогноз инаугурация Ермака до импичмента Трампа.
Wirująświatła
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:08
а помните конец весны-начало лета 2022 года?
когда делегации из Европейских стран вереницей ездили в Бучу и Бородянку ; и на перебой обещали какая страна берет себе какую область на восстановление? Интересно, сейчас по прошествии 2.5 лет и таких разрушений - эти обещания не будут ли забыты?
Xenon
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:09
Игорь Алексеевич написав:
Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.
Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".
Батьківщина в апаснасті))
detroytred
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:10
Дюрі-бачі написав:
Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...
За рік рейтинг визнаного непридатним до служби Залужного впав майже вдвічі.
В найвеличнішого скоріше вже антирейтинг.
Кого виберуть 73%?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:13
Wirująświatła написав: UA написав: Xenon написав:
Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать
Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.
тогда мой прогноз инаугурация Ермака до импичмента Трампа.
Рабочий вариант. Опричники из ТЦК обеспечат.
UA
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:14
Звільнений майже пів року тому з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов станом на сьогодні, 17 вересня, так і не приступив до виконання дипломатичних функцій. «Главкому» вдалося додзвонитися до Олексія Данілова і запитати, чим зараз займається колишній секретар РНБО.
На запитання журналіста «Главкому» еккссекретар РНБО відповів, що наразі проходить лікування.
Відповідаючи на запитання про те, коли він почне працювати послом у Молдові, оскільки президент раніше погодив його призначення, Данілов сказав: «Я лікуюся. Коли мені лікарі скажуть, що я зможу чимось займатися, тоді я готуватимуся (нерозбірливо)».
https://glavcom.ua/country/politics/dan ... 21007.html
detroytred
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:19
alex_dvornichenko написав:
Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.
Олигархи не одобряют кандидатуру Залужного.
UA
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:20
UA написав: Xenon написав:
Видимо уважаемые партнеры вчера недвусмысленно дали понять , что дальше и как нужно делать
Сделаю прогноз на отставку Ермака до инаугурации Трампа.
Impossible, бо: “Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною”, - Зеленський.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:21
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.
Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".
Батьківщина в апаснасті))
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d44
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:22
UA написав: alex_dvornichenko написав:
Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.
Олигархи не одобряют кандидатуру Залужного.
У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки.
P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.
Востаннє редагувалось
alex_dvornichenko
в Чет 05 гру, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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