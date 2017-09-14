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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 111761117711178111791118011181>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:22

  Xenon написав:Интересно, сейчас по прошествии 2.5 лет и таких разрушений - эти обещания не будут ли забыты?


Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 05 гру, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:23

по поводу Залужного

- уже в 2019 выбрали хорошего парня не из политики; как, понравилось?
давайте еще поэкспериментируем и выберем хорошенго военного не из политики.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:24

  UA написав:Кого виберуть 73%
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:27

  Xenon написав:по поводу Залужного

- уже в 2019 выбрали хорошего парня не из политики; как, понравилось?
давайте еще поэкспериментируем и выберем хорошенго военного не из политики.

"Военно-политическое руководство" не зря используют слова бок о бок. Тем более из за спины Залужного торчат уши некой известной полит.силы.
Осмелюсь привести пример Шарль Де Голя.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 05 гру, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:27

  d44 написав:
  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.

Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".

Батьківщина в апаснасті))

Непридатний?

Має молоду подругу і треба гроші на комірне:
""Світлана була розлучена. Як починаються стосунки у двох дорослих людей – так відбулося й у нас. Ми почали разом жити 2021 року. Я живу у квартирі Світлани й плачу комуналку. У моїй квартирі зараз живе мій син, якому 18 років. Мені пощастило піти "у прийми" до прекрасної жінки. І мій внесок у життя – комуналка. Були плітки, що я купив Світлані квартиру як подарунок, але, на жаль чи на щастя, ні", — пояснив Дмитро Кулеба.
https://tsn.ua/glamur/kohana-kulebi-vpe ... 85093.html
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:28

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Кого виберуть 73%
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.

Ніфіга, хто пообіцяє кордон відкрити, той і переможе
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:29

  alex_dvornichenko написав:
  UA написав:
  alex_dvornichenko написав:Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.

Олигархи не одобряют кандидатуру Залужного.

У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки.
P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.

Очень решительная, но маленькая.
К тому же из форма ассоциируется с очень непопулярной ОПГ.
Рассказывать, а мы не они - такой себе вариант.
Олигархы через своих слуг уже создали необходимую атмосферу в обществе.
Востаннє редагувалось UA в Чет 05 гру, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:29

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.

Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст.


Северодонецк. Как живет город в 15 км от фронта. Строительный репортаж


А тим часом:

З такими керманичами "перемога" вже блиЗенько.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:31

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Кого виберуть 73%
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.

Ніфіга, хто пообіцяє кордон відкрити, той і переможе

или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:36

  Игорь Алексеевич написав:
  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.
Переговоры не только именно про Украину, там ведутся и про Африку и Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д. Каждый пункт будет оговариваться и вестись торги. Трамп вообще далёк от городов в Украине, его задача - остановить войну. И это уже работа наших дипломатов, что бы доводить до конгресса и представителей Трампа значение того или иного города для Украины.
Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.

Сьогодні вночі вийде інтерв'ю лаврова Карлсону чи як його там, завтра юхло с бульбафюрером десь будут. Можливо почуємо конкретику по руськім хотелкам
...і чергову атаку на енергетику сьогодні-завтра
Востаннє редагувалось d44 в Чет 05 гру, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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