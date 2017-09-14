Игорь Алексеевич написав:Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.
Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".
Батьківщина в апаснасті))
Непридатний?
Має молоду подругу і треба гроші на комірне: ""Світлана була розлучена. Як починаються стосунки у двох дорослих людей – так відбулося й у нас. Ми почали разом жити 2021 року. Я живу у квартирі Світлани й плачу комуналку. У моїй квартирі зараз живе мій син, якому 18 років. Мені пощастило піти "у прийми" до прекрасної жінки. І мій внесок у життя – комуналка. Були плітки, що я купив Світлані квартиру як подарунок, але, на жаль чи на щастя, ні", — пояснив Дмитро Кулеба. https://tsn.ua/glamur/kohana-kulebi-vpe ... 85093.html
alex_dvornichenko написав:Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.
Олигархи не одобряют кандидатуру Залужного.
У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки. P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.
Очень решительная, но маленькая. К тому же из форма ассоциируется с очень непопулярной ОПГ. Рассказывать, а мы не они - такой себе вариант. Олигархы через своих слуг уже создали необходимую атмосферу в обществе.
Востаннє редагувалось UA в Чет 05 гру, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.
Переговоры не только именно про Украину, там ведутся и про Африку и Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д. Каждый пункт будет оговариваться и вестись торги. Трамп вообще далёк от городов в Украине, его задача - остановить войну. И это уже работа наших дипломатов, что бы доводить до конгресса и представителей Трампа значение того или иного города для Украины. Думаю сейчас Кулебу назначат ответственным лицом от Украины в США.
Сьогодні вночі вийде інтерв'ю лаврова Карлсону чи як його там, завтра юхло с бульбафюрером десь будут. Можливо почуємо конкретику по руськім хотелкам ...і чергову атаку на енергетику сьогодні-завтра
Востаннє редагувалось d44 в Чет 05 гру, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.