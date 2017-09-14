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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:37
Wirująświatła написав:
или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.
Алесей Николаевич уже во всю обещает.
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UA
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:39
Wirująświatła написав:
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.
За того, хто пообіцяє мирне життя і скасування воєнного стану.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:41
UA написав: Wirująświatła написав:
или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.
Алесей Николаевич уже во всю обещает.
А кого бажають олігархи?
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detroytred
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:41
UA написав: Wirująświatła написав:
или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.
Алесей Николаевич уже во всю обещает.
Это кто?
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барабашов
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:48
Дюрі-бачі написав: alex_dvornichenko написав:
Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.
Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи
, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст. Про знайомого в Мелітополі писав: в виданій квартирі живе, роботою завалений...
Це тих які втекли за поребрик ?
Кому там погано самі би вже давно повернулися
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Vadim_
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:54
барабашов написав:
Это кто?
Арестович.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:54
барабашов написав: UA написав: Wirująświatła написав:
или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.
Алесей Николаевич уже во всю обещает.
Это кто?
Безуглая в брючном костюме
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Wirująświatła
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:56
Vadim_ написав:
Це тих які втекли за поребрик ?
Кому там погано самі би вже давно повернулися
Ну скоро Німці виплати поріжуть і буде кому "повертатись". Хоча дізнався, що ще один знайомий поїхав туди працювати пожежником. Основна мотивація як і в попередніх - там дають халявне житло...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 05 гру, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:58
барабашов написав: UA написав: Wirująświatła написав:
или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.
Алесей Николаевич уже во всю обещает.
Это кто?
Це як Зе, але з гарним тембром голосу.
Буде СТМ еротичні оповідання на ніч розповідати.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 14:00
detroytred написав: UA написав: Wirująświatła написав:
или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.
Алесей Николаевич уже во всю обещает.
А кого бажають олігархи?
Ручного.
Шоб вірно служив.
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