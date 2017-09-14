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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1117711178111791118011181>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:37

  Wirująświatła написав:или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.

Алесей Николаевич уже во всю обещает.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.

За того, хто пообіцяє мирне життя і скасування воєнного стану.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:41

  UA написав:
  Wirująświatła написав:или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.

Алесей Николаевич уже во всю обещает.

А кого бажають олігархи?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:41

  UA написав:
  Wirująświatła написав:или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.

Алесей Николаевич уже во всю обещает.

Это кто?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.

Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст. Про знайомого в Мелітополі писав: в виданій квартирі живе, роботою завалений...

Це тих які втекли за поребрик ?
Кому там погано самі би вже давно повернулися
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:54

  барабашов написав:Это кто?

Арестович.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:54

  барабашов написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.

Алесей Николаевич уже во всю обещает.

Это кто?

Безуглая в брючном костюме
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Це тих які втекли за поребрик ?
Кому там погано самі би вже давно повернулися

Ну скоро Німці виплати поріжуть і буде кому "повертатись". Хоча дізнався, що ще один знайомий поїхав туди працювати пожежником. Основна мотивація як і в попередніх - там дають халявне житло...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 05 гру, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:58

  барабашов написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.

Алесей Николаевич уже во всю обещает.

Это кто?

Це як Зе, але з гарним тембром голосу.
Буде СТМ еротичні оповідання на ніч розповідати.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:00

  detroytred написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:или выпороть тцкашников плетью. даю ему/ей 100% гарантию на победу.

Алесей Николаевич уже во всю обещает.

А кого бажають олігархи?

Ручного.
Шоб вірно служив.
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  #<1 ... 1117711178111791118011181>
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