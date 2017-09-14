Игорь Алексеевич написав: Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д.
Сирийский повстанцы активно прорубывают окно в ЕС для Катарского газа.
Утверждение не очень обоснованное. Пока что приход к власти исламистов нигде ничем хорошим не заканчивался.
Миллер (представитель Госдепартамента США) усомнился, что ситуация в Сирии станет поводом для совместных переговоров России и США. «Мы можем согласиться [с Москвой] с тем, что „Хайят Тахрир аш-Шам“ — террористическая организация, но мы не согласны с тем, каким должен быть исход войны. Мы хотим видеть политический процесс, который включает примирение различных фракций внутри Сирии. Москва же хочет полного укрепления режима Асада, что для нас неприемлемо». Миллер добавил, что ИГИЛ всегда остаётся угрозой в регионе, и именно поэтому войска США всё ещё находятся в Сирии, а также в Ираке, «чтобы продолжать работу коалиции по противодействию ИГИЛ». «Каждый новый всплеск нестабильности и усиление боевых действий потенциально создают почву для увеличения числа новобранцев ИГИЛ. На выходных мы отправили очень чёткие сигналы, что любые атаки на наши войска, находящиеся там, не будут терпимы, как и атаки на наши интересы», — сказал он.
Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в понедельник, высокопоставленный представитель НАТО сказал: «Ситуация развивается быстро. Присутствие России в Сирии представляет собой угрозу стабильности. Нам нужно будет посмотреть, к чему приведет нынешний процесс. Не все повстанцы обязательно будут для нас хорошими партнерами».
Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...
Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.
Чем вас привлекает Залужный в роли президента?
alex_dvornichenko написав:.......... У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки. P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.
Вы уверены?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 гру, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Утверждение не очень обоснованное. Пока что приход к власти исламистов нигде ничем хорошим не заканчивался.
Погоджуюсь. Але мені ситуація подобається. Русні доведеться відволікати туди свої ресурси.
Вряд ли это сильно повлияет. Количество персонала там небольшое. Разве что самолёты. Но тоже, не знаю, сколько на той базе Хмеймим поместится и было ли оно уменьшено по сравнению с периодом до 2016, когда там были активные боевые действия.