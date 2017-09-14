Миллер (представитель Госдепартамента США) усомнился, что ситуация в Сирии станет поводом для совместных переговоров России и США. «Мы можем согласиться [с Москвой] с тем, что „Хайят Тахрир аш-Шам“ — террористическая организация, но мы не согласны с тем, каким должен быть исход войны. Мы хотим видеть политический процесс, который включает примирение различных фракций внутри Сирии. Москва же хочет полного укрепления режима Асада, что для нас неприемлемо».

Миллер добавил, что ИГИЛ всегда остаётся угрозой в регионе, и именно поэтому войска США всё ещё находятся в Сирии, а также в Ираке, «чтобы продолжать работу коалиции по противодействию ИГИЛ». «Каждый новый всплеск нестабильности и усиление боевых действий потенциально создают почву для увеличения числа новобранцев ИГИЛ. На выходных мы отправили очень чёткие сигналы, что любые атаки на наши войска, находящиеся там, не будут терпимы, как и атаки на наши интересы», — сказал он.



Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в понедельник, высокопоставленный представитель НАТО сказал: «Ситуация развивается быстро. Присутствие России в Сирии представляет собой угрозу стабильности. Нам нужно будет посмотреть, к чему приведет нынешний процесс. Не все повстанцы обязательно будут для нас хорошими партнерами».