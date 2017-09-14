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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1117811179111801118111182>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки.
P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.

Не буде
Рейтинг "залізного генерала" в тилу значно вищий ніж серед військовослужбовців, яким доводиться працювати в системі, яка побудована в тому числі й ним.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:05

  alex_dvornichenko написав:
  Игорь Алексеевич написав: Ближний Восток, поставки нефти, газа и т.д.

Сирийский повстанцы активно прорубывают окно в ЕС для Катарского газа.

Утверждение не очень обоснованное. Пока что приход к власти исламистов нигде ничем хорошим не заканчивался.
Миллер (представитель Госдепартамента США) усомнился, что ситуация в Сирии станет поводом для совместных переговоров России и США. «Мы можем согласиться [с Москвой] с тем, что „Хайят Тахрир аш-Шам“ — террористическая организация, но мы не согласны с тем, каким должен быть исход войны. Мы хотим видеть политический процесс, который включает примирение различных фракций внутри Сирии. Москва же хочет полного укрепления режима Асада, что для нас неприемлемо».
Миллер добавил, что ИГИЛ всегда остаётся угрозой в регионе, и именно поэтому войска США всё ещё находятся в Сирии, а также в Ираке, «чтобы продолжать работу коалиции по противодействию ИГИЛ». «Каждый новый всплеск нестабильности и усиление боевых действий потенциально создают почву для увеличения числа новобранцев ИГИЛ. На выходных мы отправили очень чёткие сигналы, что любые атаки на наши войска, находящиеся там, не будут терпимы, как и атаки на наши интересы», — сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в понедельник, высокопоставленный представитель НАТО сказал: «Ситуация развивается быстро. Присутствие России в Сирии представляет собой угрозу стабильности. Нам нужно будет посмотреть, к чему приведет нынешний процесс. Не все повстанцы обязательно будут для нас хорошими партнерами».
https://www.bbc.com/russian/articles/c3dxv3r9803o
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:09

  alex_dvornichenko написав:
  Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...

Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.
Чем вас привлекает Залужный в роли президента?
  alex_dvornichenko написав:..........
У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки.
P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.
Вы уверены?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 гру, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Утверждение не очень обоснованное. Пока что приход к власти исламистов нигде ничем хорошим не заканчивался.

Погоджуюсь. Але мені ситуація подобається. Русні доведеться відволікати туди свої ресурси.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:13

Залужный может быть как человек и не плохой, (но как показала практика, решает команда и те кто рядом)

из страны уже сделали большой 95й квартал, стоит ли делать из страны большую казарму?
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:23

  UA написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Алесей Николаевич уже во всю обещает.

А кого бажають олігархи?

Ручного.
Шоб вірно служив.

Тоді нашим олігархам проблема - ручний (покладистий) переметнеться від них під партнерів.
Непокладистий - буде своє царювання створювати.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:25

  sashaqbl написав:
  alex_dvornichenko написав:У него будет большая обстрелянная и решительаная группа поддержки.
P.S. Мусораня люстрация десятилетней давности будет вспоминаться с ностальгией.

Не буде
Рейтинг "залізного генерала" в тилу значно вищий ніж серед військовослужбовців, яким доводиться працювати в системі, яка побудована в тому числі й ним.

Причём рейтинг раздут СМИ в первый год войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:33

наш МИД и ОП в разных палатах содержаться и между собой не могут договориться ?

Мы не будем идти ни на какие территориальные уступки. Мирный план Киева заключается в том, чтобы Россия убралась из Украины и оставила нас в покое, - глава МИД Сибига

https://www.bloomberg.com/news/articles ... compromise
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:35

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  alex_dvornichenko написав:Ходят слухи, что росияне рогов уперлись в Мелитополь и всё что южнее (сухопутный кориодор в Крым), Енергодар готовы вернуть. + админ границы Луганской и Донецкой.

Може бути, але в Маріуполь, Мелітополь і Токмак досить активно вербують українців повертатись і пропонують роботи, які б 100% не пропонували, якщо б очікували здачу цих міст.


да-а-а, востановители бл*ть

в коментах 99% пишуть що Україна почала і вони(ЗСУ) все порушили, немає бажання щось доказувати *бнутих оркам
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:41

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Утверждение не очень обоснованное. Пока что приход к власти исламистов нигде ничем хорошим не заканчивался.

Погоджуюсь. Але мені ситуація подобається. Русні доведеться відволікати туди свої ресурси.
Вряд ли это сильно повлияет. Количество персонала там небольшое.
Разве что самолёты. Но тоже, не знаю, сколько на той базе Хмеймим поместится и было ли оно уменьшено по сравнению с периодом до 2016, когда там были активные боевые действия.
ЛАД
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  #<1 ... 1117811179111801118111182>
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