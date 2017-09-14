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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11179111801118111182>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:45

  Xenon написав:наш МИД и ОП в разных палатах содержаться и между собой не могут договориться ?

Мы не будем идти ни на какие территориальные уступки. Мирный план Киева заключается в том, чтобы Россия убралась из Украины и оставила нас в покое, - глава МИД Сибига

https://www.bloomberg.com/news/articles ... compromise
Вас не удивляют противоречивые заявления не Западе? В частности, в США?
У нас наверняка тоже есть разные "группы влияния".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:47

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Утверждение не очень обоснованное. Пока что приход к власти исламистов нигде ничем хорошим не заканчивался.

Погоджуюсь. Але мені ситуація подобається. Русні доведеться відволікати туди свої ресурси.
Вряд ли это сильно повлияет. Количество персонала там небольшое.
Разве что самолёты. Но тоже, не знаю, сколько на той базе Хмеймим поместится и было ли оно уменьшено по сравнению с периодом до 2016, когда там были активные боевые действия.

Не будут они туда ужё дергаться. Они потеряли Сирию, теперь будут торговаться до последнего по Украине. А то что Катарский газ всё таки пойдёт в ЕС будет для них реальный ударом под дых, в отлчии от басни про "подлетное время до Москвы".
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:50

новое видео с тцк. винни пух застрял в дверях ланоса

https://t.me/xydessa/48592
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:00

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Погоджуюсь. Але мені ситуація подобається. Русні доведеться відволікати туди свої ресурси.
Вряд ли это сильно повлияет. Количество персонала там небольшое.
Разве что самолёты. Но тоже, не знаю, сколько на той базе Хмеймим поместится и было ли оно уменьшено по сравнению с периодом до 2016, когда там были активные боевые действия.

Не будут они туда ужё дергаться. Они потеряли Сирию, теперь будут торговаться до последнего по Украине. А то что Катарский газ всё таки пойдёт в ЕС будет для них реальный ударом под дых, в отлчии от басни про "подлетное время до Москвы".
Во-первых, там ещё ничего не закончилось. Захват исламистами Алеппо не конец правления Асада. Когда был ИГИЛ, положение Асада было значительно хуже.
Во вторых, это не конец войны в Сирии. Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами. Подозреваю, что в случае полной победы Асада, это произошло бы значительно быстрее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:09

Хоча… Бетон міг би…

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:
  UA написав:Алесей Николаевич уже во всю обещает.

Это кто?

Безуглая в брючном костюме


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:14

Hotab
Хоча… Бетон міг би…
ну он тут самый молодой, доживет до наших лет тоже не сможет...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:14

🚨В Краснодарском крае раненых военных из части отправляют на фронт до завершения лечения

Бойцы отказались ехать в окопы, требуя надлежащего ухода, но командование решило проблему радикально: их заковали в наручники и насильно отправили в зону СВО.

Тем, кто остался в части, присвоили статус «отказников» — им запрещено выходить на улицу и пользоваться телефонами.

https://t.me/c/1713708838/39955

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:19

  ЛАД написав: Чем вас привлекает Залужный в роли президента?

Тим що він краще Зеленського.

При виборі президента немає опцій "за когось" або "проти когось". Є опція "Залужний" або "Зеленський". Я б голосував за Порошенка, нажаль в нього шансів немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:19

  detroytred написав:Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".

Так, воно не з лопатою на фронт пішло, а втекло.

  Xenon написав:наш МИД и ОП в разных палатах содержаться и между собой не могут договориться ?

Нет никакого противоречия. Временное принятие оккупации рф некоторых территорий (до смерти путина, распада рф или [свой выбор]), но непризнание этих территорий российскими юридически. Проблема в том, что Трамп может захотеть business as usual с парашей прям завтра, а не давить их санкциями десятилетиями, пока кто-то нормальный не прийдёт там к власти, и давить на нас, чтобы мы признали эти территории российскими прям завтра, на что Украина вряд ли пойдёт.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:30

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: Чем вас привлекает Залужный в роли президента?

Тим що він краще Зеленського.
Лицо красивше? Росточком побольше?

При виборі президента немає опцій "за когось" або "проти когось". Є опція "Залужний" або "Зеленський". Я б голосував за Порошенка, нажаль в нього шансів немає.
Вообще-то опции есть. В начале избирательной компании 2019 вряд ли кто предсказывал победу Зеленского.
Кого нового выставят в этот раз не знаю.
Я, например, не буду сильно удивлён, если победит Арестович.
Хотя уверен, что на форуме за него голосов практически не будет. Так же, как мало кто здесь голосовал за Зеленского.
P.s. Не ожидал такого выбора от вас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 гру, 2024 15:41, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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