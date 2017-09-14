ЛАД написав:Утверждение не очень обоснованное. Пока что приход к власти исламистов нигде ничем хорошим не заканчивался.
Погоджуюсь. Але мені ситуація подобається. Русні доведеться відволікати туди свої ресурси.
Вряд ли это сильно повлияет. Количество персонала там небольшое. Разве что самолёты. Но тоже, не знаю, сколько на той базе Хмеймим поместится и было ли оно уменьшено по сравнению с периодом до 2016, когда там были активные боевые действия.
Не будут они туда ужё дергаться. Они потеряли Сирию, теперь будут торговаться до последнего по Украине. А то что Катарский газ всё таки пойдёт в ЕС будет для них реальный ударом под дых, в отлчии от басни про "подлетное время до Москвы".
sashaqbl написав:.......... Погоджуюсь. Але мені ситуація подобається. Русні доведеться відволікати туди свої ресурси.
Вряд ли это сильно повлияет. Количество персонала там небольшое. Разве что самолёты. Но тоже, не знаю, сколько на той базе Хмеймим поместится и было ли оно уменьшено по сравнению с периодом до 2016, когда там были активные боевые действия.
Не будут они туда ужё дергаться. Они потеряли Сирию, теперь будут торговаться до последнего по Украине. А то что Катарский газ всё таки пойдёт в ЕС будет для них реальный ударом под дых, в отлчии от басни про "подлетное время до Москвы".
Во-первых, там ещё ничего не закончилось. Захват исламистами Алеппо не конец правления Асада. Когда был ИГИЛ, положение Асада было значительно хуже. Во вторых, это не конец войны в Сирии. Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами. Подозреваю, что в случае полной победы Асада, это произошло бы значительно быстрее.
detroytred написав:Подейкують, що він вже працевлаштувався - "старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, — Belfer Center...".
Так, воно не з лопатою на фронт пішло, а втекло.
Xenon написав:наш МИД и ОП в разных палатах содержаться и между собой не могут договориться ?
Нет никакого противоречия. Временное принятие оккупации рф некоторых территорий (до смерти путина, распада рф или [свой выбор]), но непризнание этих территорий российскими юридически. Проблема в том, что Трамп может захотеть business as usual с парашей прям завтра, а не давить их санкциями десятилетиями, пока кто-то нормальный не прийдёт там к власти, и давить на нас, чтобы мы признали эти территории российскими прям завтра, на что Украина вряд ли пойдёт.
ЛАД написав: Чем вас привлекает Залужный в роли президента?
Тим що він краще Зеленського.
Лицо красивше? Росточком побольше?
При виборі президента немає опцій "за когось" або "проти когось". Є опція "Залужний" або "Зеленський". Я б голосував за Порошенка, нажаль в нього шансів немає.
Вообще-то опции есть. В начале избирательной компании 2019 вряд ли кто предсказывал победу Зеленского. Кого нового выставят в этот раз не знаю. Я, например, не буду сильно удивлён, если победит Арестович. Хотя уверен, что на форуме за него голосов практически не будет. Так же, как мало кто здесь голосовал за Зеленского. P.s. Не ожидал такого выбора от вас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 гру, 2024 15:41, всього редагувалось 2 разів.