Додано: Чет 05 гру, 2024 15:33

ЛАД написав: Во-первых, там ещё ничего не закончилось. Захват исламистами Алеппо не конец правления Асада. Когда был ИГИЛ, положение Асада было значительно хуже.

Во вторых, это не конец войны в Сирии. Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами. Подозреваю, что в случае полной победы Асада, это произошло бы значительно быстрее. Во-первых, там ещё ничего не закончилось. Захват исламистами Алеппо не конец правления Асада. Когда был ИГИЛ, положение Асада было значительно хуже.Во вторых, это не конец войны в Сирии. Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами. Подозреваю, что в случае полной победы Асада, это произошло бы значительно быстрее.

– Кінцева мета – поставити перед фактом всіх, що саме Туреччина є ключовим гравцем у Сирії і має достатньо серйозні можливості для ведення переговорів з найкращої позиції. На мою думку, атака абсолютно скоординована і спланована Туреччиною для того, щоб вони змусили інші сторони конфлікту передомовитися з собою на вигідних Анкарі умовах

Тобто, якщо вони втратять ці бази, то, найімовірніше, не зможуть підтримувати логістику для своєї діяльності від Судану і Лівії, завершуючи країнами Західної Африки, Нігеру, Буркіна-Фасо і Малі. Сирія завжди слугувала останніми роками як перевалковий пункт, тобто як хаб логістичний, саме для перевалки різних вантажів військового призначення,

Однако выход в дальний поход таких крупных кораблей, как "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий", сопряжен с немалыми техническими и организационными проблемами.



На самом деле это первый дальний боевой поход 26-летнего авианосца, который редко выходит в море без специального мощного буксира на случай поломки. 26 років було у 2016р, Кузя всё.

у Сирії воюють декілька військових угрупованнь.З боку проурядових сил – Збройні сили Сирії, що підтримуютьсяЗ боку антиурядових сил – дві основні військові організації:перша коаліція – Сирійська національна армія, яка об’єднує декілька десятків фракцій, які є підконтрольними Туреччині;друга коаліція –, яка об’єднує декілька десятків фракцій ісламських екстремістських угруповань, які лише опосередкованоостанні події у Сирії – це спроба Туреччини розморозити конфлікт для того, щоб посилити свої переговорні позиції. У той час, коли Іран не має можливості направити достатньо підтримки в Сирію, а у США відбувається перехід від однієї адміністрації до іншої.Росія евакуює військово-морські сили зі своєї бази в сирійському Тартусі.найбільший ризик для Росії зараз – це втрата їхніх військових баз. Зокрема військово-морської (Тартус)та військово-повітряної (Хмеймім), які розташовані на узбережжі Середземного моря.російський військово морський флот не здатен для автономного плавання на тривалий строк.інші кораблі (навіть молодші) часто потребують ремонту , тому потрібно мати свою базу, до 2014 можливо було зайти до европейського порту, а тепер ні.скільки буде тривати загострення в Сирії-залежить від спонсорів (Туреччини і рф)