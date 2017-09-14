ЛАД написав:Во-первых, там ещё ничего не закончилось. Захват исламистами Алеппо не конец правления Асада. Когда был ИГИЛ, положение Асада было значительно хуже. Во вторых, это не конец войны в Сирии. Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами. Подозреваю, что в случае полной победы Асада, это произошло бы значительно быстрее.
у Сирії воюють декілька військових угрупованнь.
З боку проурядових сил – Збройні сили Сирії, що підтримуються проіранськими воєнізованими угрупованнями та Росією. З боку антиурядових сил – дві основні військові організації:
перша коаліція – Сирійська національна армія, яка об’єднує декілька десятків фракцій, які є підконтрольними Туреччині; друга коаліція – це Хаят Тахрір аш-Шам, яка об’єднує декілька десятків фракцій ісламських екстремістських угруповань, які лише опосередковано пов’язані з Туреччиною, але напряму не підконтрольні їй.
останні події у Сирії – це спроба Туреччини розморозити конфлікт для того, щоб посилити свої переговорні позиції. У той час, коли Іран не має можливості направити достатньо підтримки в Сирію, а у США відбувається перехід від однієї адміністрації до іншої.
– Кінцева мета – поставити перед фактом всіх, що саме Туреччина є ключовим гравцем у Сирії і має достатньо серйозні можливості для ведення переговорів з найкращої позиції. На мою думку, атака абсолютно скоординована і спланована Туреччиною для того, щоб вони змусили інші сторони конфлікту передомовитися з собою на вигідних Анкарі умовах
Росія евакуює військово-морські сили зі своєї бази в сирійському Тартусі.найбільший ризик для Росії зараз – це втрата їхніх військових баз. Зокрема військово-морської (Тартус)та військово-повітряної (Хмеймім), які розташовані на узбережжі Середземного моря.
Тобто, якщо вони втратять ці бази, то, найімовірніше, не зможуть підтримувати логістику для своєї діяльності від Судану і Лівії, завершуючи країнами Західної Африки, Нігеру, Буркіна-Фасо і Малі. Сирія завжди слугувала останніми роками як перевалковий пункт, тобто як хаб логістичний, саме для перевалки різних вантажів військового призначення,
російський військово морський флот не здатен для автономного плавання на тривалий строк.
Однако выход в дальний поход таких крупных кораблей, как "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий", сопряжен с немалыми техническими и организационными проблемами.
На самом деле это первый дальний боевой поход 26-летнего авианосца, который редко выходит в море без специального мощного буксира на случай поломки. 26 років було у 2016р, Кузя всё.
інші кораблі (навіть молодші) часто потребують ремонту , тому потрібно мати свою базу, до 2014 можливо було зайти до европейського порту, а тепер ні.
скільки буде тривати загострення в Сирії-залежить від спонсорів (Туреччини і рф)
ЛАД написав:prodigy Там запросто может появиться какой-нибудь новый ИГИЛ. И это сильно изменит всю расстановку сил. Возможно, Запад ошибся, когда в своё время не поддержал Асада.
режим АСАДа існує за підтримки Тегерану (і рф) (який є ворогом Ізраїля і США)
якщо вирибати Ізраїлю, то для них Асад краще ніж разрознені банди (бо з одним завжди легше домовитись, ніж бо знай з ким)
для України краще, що рф втратила свої бази з часом (але на сьогодні -нехай вмирають там обороняючи свої бази). вже зрозуміло, що перекидати солдат з Донецького фронту путін не буде, раніше такі питання вирішував "вагнер", який був ліквідован у 2023 (рештки добивають у Малі, або у шторм z)
як видно з відео-повстанці мають танки, бмд, бтр, засоби ппо (готувались з 2017р і дочекались моменту, цру не має відношення, орки кажуть, що Зеленскький організував цей бедлам
Назва походить від слова Вифлеєм, з англійської — Бетлем. На цьому місті в Лондоні колись був монастир ордена Вифлеємської зірки. Від скорочення і пішло слово Бетлем — Бедлам. Бедлам — розповсюджене поняття хаосу, безладу, що нагадує божевілля.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 05 гру, 2024 16:01, всього редагувалось 3 разів.