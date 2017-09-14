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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:14
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Чем вас привлекает Залужный в роли президента?
Тим що він краще Зеленського.
Лицо красивше? Росточком побольше?
При виборі президента немає опцій "за когось" або "проти когось". Є опція "Залужний" або "Зеленський". Я б голосував за Порошенка, нажаль в нього шансів немає.
Вообще-то опции есть. В начале избирательной компании 2019 вряд ли кто предсказывал победу Зеленского.
Кого нового выставят в этот раз не знаю.
Я, например, не буду сильно удивлён, если победит Арестович.
Хотя уверен, что на форуме за него голосов практически не будет. Так же, как мало кто здесь голосовал за Зеленского.
P.s. Не ожидал такого выбора от вас.
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають хоч якісь шанси стати президентом професіоналів немає.
Ви, як і detroytred
плутаєте поняття "неочікуваний" і "нереальний". Вибір Зе в 2019 - неочікуваний, але реальний.
А ось Арестович - нереальний варіант. Хоча я не проти Арестовича, люблю розумних людей. Але у Арестовича немає "історії успіху".
Я думаю що у Залужного прям 100% шанси (якщо захоче) - досить успішний, популярний, має деякий управлінський досвід + воєнний, що є серйозним плюсом в наш час.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:35
andrijk777 написав:
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають
от халепа, не щастить професіоналам з народом
і Гройсман таке старовинне козацьке прізвище
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:46
d44 написав: andrijk777 написав:
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають
от халепа, не щастить професіоналам з народом
і Гройсман таке старовинне козацьке прізвище
у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно
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