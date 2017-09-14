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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:14
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Чем вас привлекает Залужный в роли президента?
Тим що він краще Зеленського.
Лицо красивше? Росточком побольше?
При виборі президента немає опцій "за когось" або "проти когось". Є опція "Залужний" або "Зеленський". Я б голосував за Порошенка, нажаль в нього шансів немає.
Вообще-то опции есть. В начале избирательной компании 2019 вряд ли кто предсказывал победу Зеленского.
Кого нового выставят в этот раз не знаю.
Я, например, не буду сильно удивлён, если победит Арестович.
Хотя уверен, что на форуме за него голосов практически не будет. Так же, как мало кто здесь голосовал за Зеленского.
P.s. Не ожидал такого выбора от вас.
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають хоч якісь шанси стати президентом професіоналів немає.
Ви, як і detroytred
плутаєте поняття "неочікуваний" і "нереальний". Вибір Зе в 2019 - неочікуваний, але реальний.
А ось Арестович - нереальний варіант. Хоча я не проти Арестовича, люблю розумних людей. Але у Арестовича немає "історії успіху".
Я думаю що у Залужного прям 100% шанси (якщо захоче) - досить успішний, популярний, має деякий управлінський досвід + воєнний, що є серйозним плюсом в наш час.
*Ось кого ми тільки не обирали - і зеків і клоунів і комуністів і олігархів і "червоних директорів" і бджолярів, ось воєнних ми ще не обирали.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 05 гру, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:35
andrijk777 написав:
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають
от халепа, не щастить професіоналам з народом
і Гройсман таке старовинне козацьке прізвище
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:46
d44 написав: andrijk777 написав:
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають
от халепа, не щастить професіоналам з народом
і Гройсман таке старовинне козацьке прізвище
у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:49
ЛАД
У четвер, 5 грудня, сирійські повстанці витіснили проурядові сили з Хами. Це їхня чергова перемога після блискавичного просування північчю Сирії, повідомляє Reuters.
В агентстві поділилися, що сирійська армія оголосила про те, що повстанці увійшли до Хами після інтенсивних сутичок. Проурядові сили наголосили, що їм довелося передислокуватися за межі міста "для збереження життя мирних жителів і запобігання міським боям".
Повстанці ж говорять про те, що їм вдалося взяти під свій контроль райони на північному сході міста та захопити центральну в'язницю, звільнивши ув'язнених, додали журналісти.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:02
ЛАД написав:
Интересно, на форуме курящих нет?
Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.
Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:13
Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Интересно, на форуме курящих нет?
Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.
Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн
пальне, алкоголь, сигарети -це нормально, завджи є альтернатива
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:16
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО "щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період". Відповідний указ опублікували на сайті глави держави.
Згідно з документом, Кабмін повинен протягом місяця ухвалити рішення про врегулювання встановленої заборони на призначення на військову службу осіб з медичною освітою, які безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою). Винятком можуть стати призначення за власним бажанням такої особи.
Крім того, протягом місяця уряд має опрацювати питання щодо доцільності перегляду умов та механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників сфери охорони здоров'я, які працюють за основним місцем роботи в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:19
ЛАД написав:
Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами.
Война газопроводам не помеха, доказано отечественным газопроводом. Построят и очень быстро. На фоне того, что московский режим завяз в Украине, и как говорится в наказание, это дело сейчас быстро форсируют. Не у всех память как у рыбки, помнят угрозы заморозить европу, а одним СПГ сыт не будешь.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:26
d44
, prodigy
Я розумію що ви за проФФесіонала проФФесора Якуковича топите, нажаль Крим і Донбас не можуть за нього проголосувати, тому шансів у нього мало.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 05 гру, 2024 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:26
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами.
Война газопроводам не помеха, доказано отечественным газопроводом. Построят и очень быстро. На фоне того, что московский режим завяз в Украине, и как говорится в наказание, это дело сейчас быстро форсируют. Не у всех память как у рыбки, помнят угрозы заморозить европу, а одним СПГ сыт не будешь.
Воно і так, і не так може бути.
Щоб там публічно не звучало, але те, що Штатам, Китаю вигідно "підрізати" свого конкурента Європу - це факт.
А в самій Європі Франція, да і Британія сплять та бачать, як підчикати крила локомотиву Європи - Німеччині.
Конкуренція між партнерами вона така -- своєрідна.
Ножиком, але не до смерті, а так, щоб партнер послабшав; а якщо ще й допомоги зажадав чи в залежність при розторговці потрапив, то і овсі джек-пот.
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