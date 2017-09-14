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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:31
🇦🇹 Австрія позбавить допомоги українських біженців, які мають автівки
Вже з січня 2025 року біженці з України, які проживають у Австрії та мають автомобілі, можуть втратити базові послуги.
Навіщо це? 🧐 В аргументації ініціативи зазначається, що ті, хто має достатньо коштів, щоб застрахувати свій автомобіль і купити бензин, не потребують допомоги.
➡️ Деталі тут.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:56
prodigy написав: d44 написав: andrijk777 написав:
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають
от халепа, не щастить професіоналам з народом
і Гройсман таке старовинне козацьке прізвище
у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно
я думав що про нього вже всі забули, а виявляється шо ні
.
напевно дехто просто був ще дуже маленьким (а може ще й взагалі не був), коли гройсманИ почали свій старт.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:08
wild.tomcat написав:
я думав що про нього вже всі забули, а виявляється шо ні
.
В Україні є така проблема(я вважаю це проблемою) що українці завжди сильно незадоволені своїми політиками. Як наслідок завжди "немає з кого вибрати". Як наслідок державною управляють Зеленські і Єрмаки.
Гройсман був прем'єром всього 5 років тому, але "всі мали за ного забути"... Якась дуже коротка пам'ять у вас.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:12
andrijk777 написав:
країнці завжди сильно незадоволені своїми політиками.
Так ще жоден не виконав всіх передвиборчих обіцянок. Як можна бути ними задоволеним?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:14
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alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами.
Война газопроводам не помеха, доказано отечественным газопроводом. Построят и очень быстро. На фоне того, что московский режим завяз в Украине, и как говорится в наказание, это дело сейчас быстро форсируют. Не у всех память как у рыбки, помнят угрозы заморозить европу, а одним СПГ сыт не будешь.
газопровод и строительство во время войны
газопровода это несколько разные вещи.
И Украина и исламисты тоже.
Талибы много построили?
С кем договариваться о строительстве, когда непонятно, кому какая территория будет принадлежать завтра?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:16
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
країнці завжди сильно незадоволені своїми політиками.
Так ще жоден не виконав всіх передвиборчих обіцянок. Як можна бути ними задоволеним?
Нічого, Арестович приде - обіцянок принесе )
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pesikot
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