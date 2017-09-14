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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11181111821118311184

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:31

Хантер, Німеччина наступна?

​​🇦🇹 Австрія позбавить допомоги українських біженців, які мають автівки

Вже з січня 2025 року біженці з України, які проживають у Австрії та мають автомобілі, можуть втратити базові послуги.

Навіщо це? 🧐 В аргументації ініціативи зазначається, що ті, хто має достатньо коштів, щоб застрахувати свій автомобіль і купити бензин, не потребують допомоги.

➡️ Деталі тут.

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:56

  prodigy написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають
от халепа, не щастить професіоналам з народом
і Гройсман таке старовинне козацьке прізвище


у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно


я думав що про нього вже всі забули, а виявляється шо ні :D.

напевно дехто просто був ще дуже маленьким (а може ще й взагалі не був), коли гройсманИ почали свій старт.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:08

  wild.tomcat написав:я думав що про нього вже всі забули, а виявляється шо ні :D.

В Україні є така проблема(я вважаю це проблемою) що українці завжди сильно незадоволені своїми політиками. Як наслідок завжди "немає з кого вибрати". Як наслідок державною управляють Зеленські і Єрмаки.
Гройсман був прем'єром всього 5 років тому, але "всі мали за ного забути"... Якась дуже коротка пам'ять у вас.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:країнці завжди сильно незадоволені своїми політиками.

Так ще жоден не виконав всіх передвиборчих обіцянок. Як можна бути ними задоволеним?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:14

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами.

Война газопроводам не помеха, доказано отечественным газопроводом. Построят и очень быстро. На фоне того, что московский режим завяз в Украине, и как говорится в наказание, это дело сейчас быстро форсируют. Не у всех память как у рыбки, помнят угрозы заморозить европу, а одним СПГ сыт не будешь.
Построенный газопровод и строительство во время войны газопровода это несколько разные вещи.
И Украина и исламисты тоже.
Талибы много построили?
С кем договариваться о строительстве, когда непонятно, кому какая территория будет принадлежать завтра?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:16

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:країнці завжди сильно незадоволені своїми політиками.

Так ще жоден не виконав всіх передвиборчих обіцянок. Як можна бути ними задоволеним?

Нічого, Арестович приде - обіцянок принесе )
pesikot
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