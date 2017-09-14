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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:31
🇦🇹 Австрія позбавить допомоги українських біженців, які мають автівки
Вже з січня 2025 року біженці з України, які проживають у Австрії та мають автомобілі, можуть втратити базові послуги.
Навіщо це? 🧐 В аргументації ініціативи зазначається, що ті, хто має достатньо коштів, щоб застрахувати свій автомобіль і купити бензин, не потребують допомоги.
➡️ Деталі тут.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:56
prodigy написав: d44 написав: andrijk777 написав:
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають
от халепа, не щастить професіоналам з народом
і Гройсман таке старовинне козацьке прізвище
у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно
я думав що про нього вже всі забули, а виявляється шо ні
.
напевно дехто просто був ще дуже маленьким (а може ще й взагалі не був), коли гройсманИ почали свій старт.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:08
wild.tomcat написав:
я думав що про нього вже всі забули, а виявляється шо ні
.
В Україні є така проблема(я вважаю це проблемою) що українці завжди сильно незадоволені своїми політиками. Як наслідок завжди "немає з кого вибрати". Як наслідок державною управляють Зеленські і Єрмаки.
Гройсман був прем'єром всього 5 років тому, але "всі мали за ного забути"... Якась дуже коротка пам'ять у вас.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:12
andrijk777 написав:
країнці завжди сильно незадоволені своїми політиками.
Так ще жоден не виконав всіх передвиборчих обіцянок. Як можна бути ними задоволеним?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:14
Построенный
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Вряд ли в стране, где идёт война, займутся газопроводами.
Война газопроводам не помеха, доказано отечественным газопроводом. Построят и очень быстро. На фоне того, что московский режим завяз в Украине, и как говорится в наказание, это дело сейчас быстро форсируют. Не у всех память как у рыбки, помнят угрозы заморозить европу, а одним СПГ сыт не будешь.
газопровод и строительство во время войны
газопровода это несколько разные вещи.
И Украина и исламисты тоже.
Талибы много построили?
С кем договариваться о строительстве, когда непонятно, кому какая территория будет принадлежать завтра?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:16
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
країнці завжди сильно незадоволені своїми політиками.
Так ще жоден не виконав всіх передвиборчих обіцянок. Як можна бути ними задоволеним?
Нічого, Арестович приде - обіцянок принесе )
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:27
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
--------------------------------ЛАД
Чем вас привлекает Залужный в роли президента?
--------------------------------
Тим що він краще Зеленського.
Лицо красивше? Росточком побольше?
При виборі президента немає опцій "за когось" або "проти когось". Є опція "Залужний" або "Зеленський". Я б голосував за Порошенка, нажаль в нього шансів немає.
Вообще-то опции есть. В начале избирательной компании 2019 вряд ли кто предсказывал победу Зеленского.
Кого нового выставят в этот раз не знаю.
Я, например, не буду сильно удивлён, если победит Арестович.
Хотя уверен, что на форуме за него голосов практически не будет. Так же, как мало кто здесь голосовал за Зеленского.
P.s. Не ожидал такого выбора от вас.
Українець а не єврей, народився на Волині а не в Кривому Розі.
Это замечание комментировать не буду. И вам бы его лучше удалить. К счастью, практика показала, что бОльшая часть народ на этот фактор внимание не обращает. Это единственное, чем он лучше Зеленского?
И чем вам не нравится Кривой Рог?
Я не проти обрати професіонала(наприклад Гройсмана), нажаль серед тих що мають хоч якісь шанси стати президентом професіоналів немає.
Ви, як і detroytred плутаєте поняття "неочікуваний" і "нереальний". Вибір Зе в 2019 - неочікуваний, але реальний.
А ось Арестович - нереальний варіант. Хоча я не проти Арестовича, люблю розумних людей. Але у Арестовича немає "історії успіху".
Я не писал о реальности, а только о том, что я "не буду сильно удивлён".
Возможность
Я думаю що у Залужного прям 100% шанси (якщо захоче) - досить успішний, популярний, має деякий управлінський досвід + воєнний, що є серйозним плюсом в наш час.
того, что его выберут я не оспариваю. А вот целесообразность
такого выбора у меня вызывает большие сомнения.
*Ось кого ми тільки не обирали - і зеків і клоунів і комуністів і олігархів і "червоних директорів" і бджолярів, ось воєнних ми ще не обирали.
Может и не стоит пробовать?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:37
Xenon написав:
Схоже це питання вже вирішили
Після нового року - оприлюднять
❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.
Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
ху із Блінкен в контексті кульгавості качки
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:37
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
я думав що про нього вже всі забули, а виявляється шо ні
.
В Україні є така проблема(я вважаю це проблемою) що українці завжди сильно незадоволені своїми політиками. Як наслідок завжди "немає з кого вибрати". Як наслідок державною управляють Зеленські і Єрмаки.
Гройсман був прем'єром всього 5 років тому, але "всі мали за ного забути"... Якась дуже коротка пам'ять у вас.
з пам'ятю в мене все добре, це "дуже коротка пам'ять у вас". гройсман прем'єром був лише 3 роки, як же про яценюка то забули? і чим він мав запям'татися то?
але і не про це мова взагалі. ви певно сильно молодий, вам і в часи гройсмана пре'мєра рочків то не дуже було, очевидно, а за часи, коли молодий вова робив мерші кроки, якщо так висловитися, то і взагалі немає про що мову вести. для вас то напевно епоха динозаврів.
вам про це вже натякали. поцікавтеся. але якщо не хочете, ну то що ж.... гройсман так гройсман
і да, на рахунок задоволення.- маємо їх в .упу цілуавати за все чи як? щось цей момент взагалі не зрозумілий.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:40
andrijk777
Зеленский не сделал то, что обещал.
Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ.
Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел.
Арестович хотя бы часто говорит разумные вещи. В отличие от многих других, у которых даже этого нет. Проблема с ним та же, что у Зеленского - у него нет команды. Или я об этом не знаю.
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