ЛАД написав: Это единственное, чем он лучше Зеленского?
Це точно чим він краще(для мене). Чи буде він кращий президент - точно не знаю. Думаю так.
ЛАД написав: Я не писал о реальности, а только о том, что я "не буду сильно удивлён". Возможность того, что его выберут я не оспариваю. А вот целесообразность такого выбора у меня вызывает большие сомнения.
Я завжди стараюсь говорити тільки про реальність. "Возможности" мене не сильно хвилюють.
А хто по-вашому більш "целесообразный" кандидат в президенти?
ЛАД написав:andrijk777 Зеленский не сделал то, что обещал. Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ. Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел.
А про армию парторг промолчал Наверное, армия не нужна была Это же Зеленский, потужно, в феврале 2022 года родил армию )
И мова не нужна Вот так совпало, что Московия всегда приходит на танках туда, где звучит российский язык
ЛАД написав:Арестович хотя бы часто говорит разумные вещи. В отличие от многих других, у которых даже этого нет. Проблема с ним та же, что у Зеленского - у него нет команды. Или я об этом не знаю.
Арестович - пиздун. В чём он сам неоднократно признавался
Рассматривать его могут либо циничные дятлы, либо клинические идиоты
detroytred написав:))) Ви знов про суть, про реалії. А права саме в хатєлках. В баченні гравців. Як вони вважають, бачать. І неважливий реал (є НАТО гарантією чи не є; був Будапешт виконаний чи не був).
В цьому відмінність. В цьому. Між хотєлками-бажаннями-баченнями гравців (тобто тих, хто на підставі свого бачення приймає реальні рішення) і отими пустими хатєлками дописувачів на форумі))))))))))))))
Для гравців (тих, хто має інструменти і реально діє) неважлива дійсність.... Вони будуть діяти на підставі саме своїх бачень та бажань.
Для того щоб був мир потрібно щоб ці хотєлки зійшлись!!! Інакше тільки один варіант - повне знищення однієї сторони конфлікту.
Браво! В точічку.
Тільки до цього ще згадайте-додайте ключовий нюанс, про який талдичать партнери - щоб "конфлікт" не вийшов за межі України.
Може вийти... Може. Але на "не вийде за межі" хотєлки збігаються в обох сторін. А от вдасться втримати їм (себе)) - хз.
мова ж іде як мінімум про Балто-Чорноморську дугу, а відповідно і про Європу та її безпеку, навіть на болотах кажуть що розуміють це
ЛАД написав:andrijk777 Зеленский не сделал то, что обещал. Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ. Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел. Арестович хотя бы часто говорит разумные вещи. В отличие от многих других, у которых даже этого нет. Проблема с ним та же, что у Зеленского - у него нет команды. Или я об этом не знаю.
ну ви вже трохи перекручуєте те, що пропонував зеленський, хотів далеко не весь "народ". і не так вже "народ не особо интересовало" те, що пропонував порошенко. не узагальнюйте за всіх, говоріть за себе. ви себе позиціонуєте як невіруючого. чому вас той томос постійно парить і взагалі церковні справи, що ви про це постійно згадуєте? от вам якраз все це точно мало б бути "до лампочки", але ж ні чомусь.
Xenon написав:Схоже це питання вже вирішили Після нового року - оприлюднять
❗️ Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації, це необхідно, – заявив держсекретар США Блінкен.
Нагадаю, американські чиновники хочуть, щоб в Україні знизили призовний вік з 25 до 18 років.
ху із Блінкен в контексті кульгавості качки
У Радянському Союзі 18 річні воювали у Афганістані і ООН не заперечував. Мене призвали у 19(на той час міг легко пробігти і регулярно бігав раз на тиждень 15 км., наразі навряд чі і греб у лодці 6 разів на тиждень 2-5 км) і куди направлять я не вибирав і не ховався , могли куда завгодно відправити Родіну захищати а не вигодовували до 26-ти. У 50+ для мене окоп це смерть не від уразки дроном чі кулею.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 05 гру, 2024 20:06, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Екс-посол у Британії, вважаю, не пацан да і знає трохи більше нас:
*Велика Британія може направити в Україну свої збройні сили за умови катастрофічного розвитку війни. Інші країни Заходу також наближаються до такого рішення, однак саме Британія перша у цьому списку.
Про це заявив експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
На запитання, чи готова Британія відправити своїх солдатів в Україну, дипломат заявив, що "ніхто ніколи не визнає" цього, а особливо політики.
“Щоразу, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що “ні-ні, ми як, ну куди, при чому тут, ми краще дамо все, що завгодно”. Але насправді розрахунки про те, що не дай Бог доведеться застосовувати Збройні сили, ведуться військовими. Для цього військові і є, і дипломати, для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов’язок, для цього ви нас тримаєте, планувати на найгірше. Найгірше застосування для цих країн”, — зазначає Пристайко.* https://lb.ua/world/2023/12/16/589312_v ... vitku.html
ЛАД написав:andrijk777 Зеленский не сделал то, что обещал. Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ. Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел. Арестович хотя бы часто говорит разумные вещи. В отличие от многих других, у которых даже этого нет. Проблема с ним та же, что у Зеленского - у него нет команды. Или я об этом не знаю.
армія, мова, віра - третій рік криваво вихаркуємо цю незацікавленість...