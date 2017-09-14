detroytred написав:

Екс-посол у Британії, вважаю, не пацан да і знає трохи більше нас:*Велика Британія може направити в Україну свої збройні сили за умови катастрофічного розвитку війни. Інші країни Заходу також наближаються до такого рішення, однак саме Британія перша у цьому списку.Про це заявив експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю “Радіо Свобода”.На запитання, чи готова Британія відправити своїх солдатів в Україну, дипломат заявив, що "ніхто ніколи не визнає" цього, а особливо політики.“Щоразу, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що “ні-ні, ми як, ну куди, при чому тут, ми краще дамо все, що завгодно”. Але насправді розрахунки про те, що не дай Бог доведеться застосовувати Збройні сили, ведуться військовими. Для цього військові і є, і дипломати, для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов’язок, для цього ви нас тримаєте, планувати на найгірше. Найгірше застосування для цих країн”, — зазначає Пристайко.*