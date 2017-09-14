flyman написав:ху із Блінкен в контексті кульгавості качки
Справа не у прізвищі. Неодноразово згадувалось, що в США у резерві виключно 18-ти - 25-тирічні. У Трампа можуть заявити таке ж саме просто з огляду на те, а "як у нас".
ну все ж напевно не зовсім так, я так думаю. якщо стосовно рядового складу і молодшого (якогось самого молодшого) комскладу, то можливо і так. але ж є середній і старший комсклад, до якого тільки дослужитися, то вже буде 25+, і місцями значно +. так що тут напевно варто все ж уточнювати, про кого саме ведеться мова. і можливо ще й про шо мова. резерв не зовсім дорівнює запасу, принаймні у нас. ми ж то про запас мову ведемо? те, що у нас називається резервом, до оцих суперечок про 18-25 відношення немає ніякого.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 05 гру, 2024 20:03, всього редагувалось 3 разів.
wild.tomcat написав:ми ж то про запас мову ведемо?
Мова про цивільних, яких можуть "мобілізувати" у разі потреби. В США армія контрактна, але у разі необхідності можуть додатково мобілізувати цивільних віком від 18 до 25. "Бути у запасі" в українському розумінні в США не існує - людина або в армії, або вона цивільна, їй від 18 до 25 років і її можуть покликати до армії через лотерею у разі потреби.
Навряд чи у США така потреба колись виникне, зважаючи на те, які збройні сили країна побудувала.
El Mundo: Все оружие или ничего: Келлог угрожает Путину и Зеленскому.
▪️Конец украинской военного конфликта сегодня не ближе, чем вчера, и не легче, но, по крайней мере, [очертания] дорожной карты трамповского пакта и реакции, которую он вызовет в Москве и Киеве, становятся все более четкими.
▪️В дипломатических кругах украинской столицы вот уже две недели ходят слухи о том, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотую ссылку» в Лондоне, пока на Украине будут проходить президентские выборы, отложенные из-за «войны» в 2023 году.
▪️Этот шаг будет сопровождаться «быстрым» вступлением в ЕС, экономической помощью на восстановление и размещением европейских миротворцев.
▪️В основном это будут войска из Великобритании и Франции на линии соприкосновения с русскими, замороженной сразу же после вступления в силу перемирия, чтобы «обеспечить соблюдение режима прекращения огня».
▪️Генерал в отставке Кит Келлог, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом, уже в письменном виде намекнул о своих планах начать такой диалог. «США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не предпримет дальнейших шагов и не нанесет новый удар после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Однако будущая военная помощь США потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией».
▪️Что касается принуждения России сесть за стол переговоров, то именно Дональд Трамп в своих заявлениях ближайшему окружению четко обозначил стратегию, которая будет использоваться в отношении Владимира Путина, чтобы заставить его пойти на переговоры: «Если Россия не согласится участвовать в мирных переговорах, мы отправим столько оружия на Украину, сколько администрация Байдена еще никогда не отправляла».
▪️Другими словами, избранный президент собирается включить все свое влияние, чтобы заставить обоих хотя бы согласиться на переговоры.
Генерал Келлог предлагает оставить линии соприкосновения там, где они есть на данный момент, и чтобы Украина согласилась с этим.
▪️Эта позиция не только вынуждает Киев отдать 18% своей территории (части Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья), что теоретически выгодно Москве, но и заставит Путина пойти на уступку: Украина продолжит оккупировать небольшую часть Курской области, которую она все еще контролирует, — около 800 квадратных километров, русским не удалось их пока отвоевать.
▪️Генерал Келлог считает, что Украина должна взять на себя письменное обязательство отказаться от членства в НАТО как минимум на 20 лет в обмен на определенные (расплывчатые) гарантии мира.
▪️США считают, что лучшее решение — продолжать вооружать Украину, чтобы ее оружейная мощь была лучшим сдерживающим фактором для дальнейшего нападения России в будущем.
▪️В таком мирном договоре Украине не придется открыто отказываться от этих территорий, но в своей декларации она обязуется бороться за них «только дипломатическим путем».
▪️Дональд Трамп знает толк в переговорах и бизнесе, но он почти ничего не знает об Украине. Проблема в том, что он считает, что одним телефонным звонком сможет усадить Зеленского и Путина за один стол.
▪️С Зеленским ему, возможно, будет немного легче, но Путин и путинизм сегодня не имеют стимулов для какого-либо диалога. Анализ ситуации Кремлем и новой администрацией Трампа не противоположны, просто они говорят на двух разных языках.
▪️Трамп хочет закончить военный конфликт любой ценой (за которую Украина заплатит своими территориями), а Путин с самого начала хотел покончить с украинским государством, обезглавить его лидера и поставить на его место марионеточного правителя.
▪️Все это — часть серии максималистских требований к новой европейской и глобальной структуре безопасности, которая снова сделает Россию одним из двух игроков в мировых делах, как это было в послевоенный период при Рузвельте и Сталине.
▪️Путин хочет, чтобы к нему снова прислушивались, и будет нелегко усадить его за стол переговоров, где будут обсуждаться Херсон или Запорожье — территории, которые для него ничего не значат.
▪️На данный момент российский олигарх Константин Малофеев, один из ближайших соратников Путина, уже заявил, что Кремль отвергнет план Келлога: «Чтобы дискуссии были конструктивными, они должны быть не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира. Если они не хотят говорить об этом, то пусть идут к черту».
ЛАД написав:andrijk777 Зеленский не сделал то, что обещал.
Ну ви як малі діти, чесне слово. Прям дитячий садок. Що Зе обіцяв і не виконав? Ок. Хто з президентів України виконав що обіцяв? Ніхто. Ладно Україна. Візьмемо світ. Хто зі світових лідерів(хоч один) виконав свої обіцянки? Ніхто(спитайте жителів тих країн). Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає. Байден обіцяв багато разів що не буде милувати свого сина! Прямо обіцяв на усю країну і не раз. Взяв і помилував. Прямо брехав(а не просто "не зміг виконати"). І ШО? Це вважається нормальним! Таких фактів сотні! В нас час усі правителі(в світі) - популісти.
А скільки набрав би Байден голосів виборців? Думаю 40% би набрав. А скільки набрав Ющенко? 5%!!!!! Скільки би набрав Янукович? Думаю десь так само 5-10%. Скільки набрав Порошенко? 16%(24% в 2 турі). Такого немає ніде в світі(з того що я знаю). В результаті Україною управляють Зе і Єрмак - цілком закономірний результат по-моєму. І звичайно - вони теж погані.
wild.tomcat написав:ми ж то про запас мову ведемо?
Мова про цивільних, яких можуть "мобілізувати" у разі потреби. В США армія контрактна, але у разі необхідності можуть додатково мобілізувати цивільних віком від 18 до 25. "Бути у запасі" в українському розумінні в США не існує - людина або в армії, або їй від 18 до 25 років і її можуть покликати до армії через лотерею у разі потреби. Навряд чи у США така потреба колись виникне, зважаючи на те, які збройні сили країна побудували.
ну це ж знову таки мова про рядовий склад. чи, по вашому, в армії сша можна стати умовними полковником (чи кимось подібним) до 25? чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати? і потреба може виникнути завжди, тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни, який тримати постійно в армії (хоч в якій, навіть в американській) весь час, самі розумієте, недоцільно.
ЛАД написав:andrijk777 Зеленский не сделал то, что обещал.
Ну ви як малі діти, чесне слово. Прям дитячий садок. Що Зе обіцяв і не виконав? Ок. Хто з президентів України виконав що обіцяв? Ніхто. Ладно Україна. Візьмемо світ. Хто зі світових лідерів(хоч один) виконав свої обіцянки? Ніхто(спитайте жителів тих країн). Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає. Байден обіцяв багато разів що не буде милувати свого сина! Прямо обіцяв на усю країну і не раз. Взяв і помилував. Прямо брехав(а не просто "не зміг виконати"). І ШО? Це вважається нормальним! Таких фактів сотні! В нас час усі правителі(в світі) - популісти.
А скільки набрав би Байден голосів виборців? Думаю 40% би набрав. А скільки набрав Ющенко? 5%!!!!! Скільки би набрав Янукович? Думаю десь так само 5-10%. Скільки набрав Порошенко? 16%(24% в 2 турі). Такого немає ніде в світі(з того що я знаю). В результаті Україною управляють Зе і Єрмак - цілком закономірний результат по-моєму. І звичайно - вони теж погані.
а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому? ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?
Дюрі-бачі написав:Задовбав вже цей інформаційний шум від влади, в якої 7 п'ятниць на тижні. А ще блогери кажуть, що влада почала чистити свої повідомлення за минулі роки. А потім будуть дивуватись чому переміг на виборах якийсь Шарій...
Если откомандируют на выборы Залужного, то он и победит. А я так думаю, что он там как раз и проходит интенсив на президента.