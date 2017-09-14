El Mundo: Все оружие или ничего: Келлог угрожает Путину и Зеленскому.



▪️Конец украинской военного конфликта сегодня не ближе, чем вчера, и не легче, но, по крайней мере, [очертания] дорожной карты трамповского пакта и реакции, которую он вызовет в Москве и Киеве, становятся все более четкими.



▪️В дипломатических кругах украинской столицы вот уже две недели ходят слухи о том, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотую ссылку» в Лондоне, пока на Украине будут проходить президентские выборы, отложенные из-за «войны» в 2023 году.



▪️Этот шаг будет сопровождаться «быстрым» вступлением в ЕС, экономической помощью на восстановление и размещением европейских миротворцев.



▪️В основном это будут войска из Великобритании и Франции на линии соприкосновения с русскими, замороженной сразу же после вступления в силу перемирия, чтобы «обеспечить соблюдение режима прекращения огня».



▪️Генерал в отставке Кит Келлог, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом, уже в письменном виде намекнул о своих планах начать такой диалог. «США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не предпримет дальнейших шагов и не нанесет новый удар после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Однако будущая военная помощь США потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией».



▪️Что касается принуждения России сесть за стол переговоров, то именно Дональд Трамп в своих заявлениях ближайшему окружению четко обозначил стратегию, которая будет использоваться в отношении Владимира Путина, чтобы заставить его пойти на переговоры: «Если Россия не согласится участвовать в мирных переговорах, мы отправим столько оружия на Украину, сколько администрация Байдена еще никогда не отправляла».



▪️Другими словами, избранный президент собирается включить все свое влияние, чтобы заставить обоих хотя бы согласиться на переговоры.



Генерал Келлог предлагает оставить линии соприкосновения там, где они есть на данный момент, и чтобы Украина согласилась с этим.



▪️Эта позиция не только вынуждает Киев отдать 18% своей территории (части Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья), что теоретически выгодно Москве, но и заставит Путина пойти на уступку: Украина продолжит оккупировать небольшую часть Курской области, которую она все еще контролирует, — около 800 квадратных километров, русским не удалось их пока отвоевать.



▪️Генерал Келлог считает, что Украина должна взять на себя письменное обязательство отказаться от членства в НАТО как минимум на 20 лет в обмен на определенные (расплывчатые) гарантии мира.



▪️США считают, что лучшее решение — продолжать вооружать Украину, чтобы ее оружейная мощь была лучшим сдерживающим фактором для дальнейшего нападения России в будущем.



▪️В таком мирном договоре Украине не придется открыто отказываться от этих территорий, но в своей декларации она обязуется бороться за них «только дипломатическим путем».



▪️Дональд Трамп знает толк в переговорах и бизнесе, но он почти ничего не знает об Украине. Проблема в том, что он считает, что одним телефонным звонком сможет усадить Зеленского и Путина за один стол.



▪️С Зеленским ему, возможно, будет немного легче, но Путин и путинизм сегодня не имеют стимулов для какого-либо диалога. Анализ ситуации Кремлем и новой администрацией Трампа не противоположны, просто они говорят на двух разных языках.



▪️Трамп хочет закончить военный конфликт любой ценой (за которую Украина заплатит своими территориями), а Путин с самого начала хотел покончить с украинским государством, обезглавить его лидера и поставить на его место марионеточного правителя.



▪️Все это — часть серии максималистских требований к новой европейской и глобальной структуре безопасности, которая снова сделает Россию одним из двух игроков в мировых делах, как это было в послевоенный период при Рузвельте и Сталине.



▪️Путин хочет, чтобы к нему снова прислушивались, и будет нелегко усадить его за стол переговоров, где будут обсуждаться Херсон или Запорожье — территории, которые для него ничего не значат.



▪️На данный момент российский олигарх Константин Малофеев, один из ближайших соратников Путина, уже заявил, что Кремль отвергнет план Келлога: «Чтобы дискуссии были конструктивными, они должны быть не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира. Если они не хотят говорить об этом, то пусть идут к черту».



