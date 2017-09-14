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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:26
wild.tomcat написав:
чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати?
В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.
wild.tomcat написав:
тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни
Ні, армія США як раз і побудована на часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами. Там армія - вибір і робота, за яку люди отримують солідні бонуси у вигляді ЗП, медичної страховки, пенсії і т.д.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:37
АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати?
В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.
wild.tomcat написав:
тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни
Ні, армія США як раз і побудована на часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами. Там армія - вибір і робота, за яку люди отримують солідні бонуси у вигляді ЗП, медичної страховки, пенсії і т.д.
ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:37
Wirująświatła написав: UA написав:
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