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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11184111851118611187

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:26

  wild.tomcat написав:чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати?

В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.

  wild.tomcat написав:тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни

Ні, армія США як раз і побудована на часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами. Там армія - вибір і робота, за яку люди отримують солідні бонуси у вигляді ЗП, медичної страховки, пенсії і т.д.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:37

  АндрейМ написав:
  wild.tomcat написав:чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати?

В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.

  wild.tomcat написав:тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни

Ні, армія США як раз і побудована на часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами. Там армія - вибір і робота, за яку люди отримують солідні бонуси у вигляді ЗП, медичної страховки, пенсії і т.д.


ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:37

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Кого виберуть 73%
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.

Полякова ще так нічьо прізєнтабєльна
flyman
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  #<1 ... 11184111851118611187
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