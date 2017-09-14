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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:26
wild.tomcat написав:
чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати?
В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.
wild.tomcat написав:
тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни
Ні, армія США як раз і побудована на часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами. Там армія - вибір і робота, за яку люди отримують солідні бонуси у вигляді ЗП, медичної страховки, пенсії і т.д.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:37
АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати?
В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.
wild.tomcat написав:
тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни
Ні, армія США як раз і побудована на часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами. Там армія - вибір і робота, за яку люди отримують солідні бонуси у вигляді ЗП, медичної страховки, пенсії і т.д.
ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:37
Wirująświatła написав: UA написав:
Кого виберуть 73%
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.
Полякова ще так нічьо прізєнтабєльна
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flyman
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:57
wild.tomcat написав:
то навіщо їм тоді резервісти 18-25?
Вони - не резервісти. Вони ніколи не служили. Просто, якщо буде потреба у людях, то можуть покликати цивільних від 18-25 років. Хто буде ними командувати? Я не знаю. Мабуть, ті, хто в армії працюють?
Коли Ви пишите про В'єтнам, то не забувайте, що в США до 1973 року існував призов. Мова про сучасність, а не про те, як було колись. Скасування призову і перехід до повністю професійної армії та війна і спричинила.
Я не уявляю собі ситуацію, коли США будуть потрібні цивільні 18-25-тирічні. Просто, написав як у них є, і чому американці кажуть про те, що Україна має мобілізувати цю вікову категорію, а не підстаркуватих.
До речі, британці вже давно питають чому ми не мобілізуємо молодих здорових жінок. Це теж не вміщається в парадигму наших можновладців.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Чет 05 гру, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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АндрейМ
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:08
flyman написав: d44 написав:
треба будуть нові новобранці, і не діди.
чергове марення як Ф16 щось там змінять стратегічно переламавши
До слова: а де вони? На цей рік обіцяли дати більше 30, але щось процес не йде
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:21
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
чергове марення як Ф16 щось там змінять стратегічно переламавши
До слова: а де вони? На цей рік обіцяли дати більше 30, але щось процес не йде
очень надеюсь что поумнели и поняли что "потужные презентации" это не во время войны
хотя у меня есть некоторые сомнения обучаемые ли они в принципе...
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:24
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Чем вас привлекает Залужный в роли президента?
Тим що він краще Зеленського.
При виборі президента немає опцій "за когось" або "проти когось". Є опція "Залужний" або "Зеленський". Я б голосував за Порошенка, нажаль в нього шансів немає.
100500 інфа що нема, або-або, третього не дано, хтось там колись сказав так
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:40
АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
то навіщо їм тоді резервісти 18-25?
Вони - не резервісти. Вони ніколи не служили. Просто, якщо буде потреба у людях, то можуть покликати цивільних від 18-25 років. Хто буде ними командувати? Я не знаю. Мабуть, ті, хто в армії працюють?
Коли Ви пишите про В'єтнам, то не забувайте, що в США до 1973 року існував призов. Мова про сучасність, а не про те, як було колись. Скасування призову і перехід до повністю професійної армії та війна і спричинила.
Я не уявляю собі ситуацію, коли США будуть потрібні цивільні 18-25-тирічні. Просто, написав як у них є, і чому американці кажуть про те, що Україна має мобілізувати цю вікову категорію, а не підстаркуватих.
До речі, британці вже давно питають чому ми не мобілізуємо молодих здорових жінок. Це теж не вміщається в парадигму наших можновладців.
стосовно зс сша, в інтернеті доступна інформація, що загальна чисельність зс сша десь ~2.7 млн осіб (6е місце в світі), а діючих військових ~1.5 млн осіб (2е місце в світі). ви справді думаєте, що цього, без додаткової мобілізації, дійсно буде достатньо для якогось більш менш глобального конфлікту, з тими ж з рашкою чи китаєм, наприклад? до речі, тих же 18-25 в них біля 14 млн осіб.
і також пишуть, що в сша існує інститут офіцерів запасу. що в принципі логічно. яких теж до 1 млн осіб, яких мобілізовують очевидно згідно загальної придатності до військової служби в сша - від 18 до 49.
так що 18-25 таки рядовий склад.
і це поки так. не думаю, що у випадку потреби, коли тих 14 млн 18-25 стане не вистачати, вони не змінять законодавство.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Чет 05 гру, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:49
АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
ми ж то про запас мову ведемо?
Мова про цивільних, яких можуть "мобілізувати" у разі потреби. В США армія контрактна, але у разі необхідності можуть додатково мобілізувати цивільних віком від 18 до 25.
"Бути у запасі" в українському розумінні в США не існує - людина або в армії, або вона цивільна, їй від 18 до 25 років і її можуть покликати до армії через лотерею у разі потреби.
Навряд чи у США така потреба колись виникне, зважаючи на те, які збройні сили країна побудувала.
Призовний вік , шо ще треба мусолити?
Молодих у бій
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:57
wild.tomcat написав: АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
чи такого полковника резервіста вже не будуть мобілізовувати?
В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.
wild.tomcat написав:
тому що в будь якій армії є ресурс мирного часу і мобілізаційний ресурс на випадок війни
Ні, армія США як раз і побудована на часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами. Там армія - вибір і робота, за яку люди отримують солідні бонуси у вигляді ЗП, медичної страховки, пенсії і т.д.
ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?
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