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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 22:00
Дюрі-бачі написав: flyman написав: d44 написав:
треба будуть нові новобранці, і не діди.
чергове марення як Ф16 щось там змінять стратегічно переламавши
До слова: а де вони?
На цей рік обіцяли дати більше 30
, але щось процес не йде
Пустой пиздёшь, нажаль
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Додано: Чет 05 гру, 2024 22:01
Vadim_ написав: АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
ми ж то про запас мову ведемо?
Мова про цивільних, яких можуть "мобілізувати" у разі потреби. В США армія контрактна, але у разі необхідності можуть додатково мобілізувати цивільних віком від 18 до 25.
"Бути у запасі" в українському розумінні в США не існує - людина або в армії, або вона цивільна, їй від 18 до 25 років і її можуть покликати до армії через лотерею у разі потреби.
Навряд чи у США така потреба колись виникне, зважаючи на те, які збройні сили країна побудувала.
Призовний вік , шо ще треба мусолити?
Молодих у бій
Крути і артист Вінниченко. Це вже було (с)(тм)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 05 гру, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 22:01
Прохожий написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
чергове марення як Ф16 щось там змінять стратегічно переламавши
До слова: а де вони? На цей рік обіцяли дати більше 30, але щось процес не йде
очень надеюсь что поумнели и поняли что "потужные презентации" это не во время войны
хотя у меня есть некоторые сомнения обучаемые ли они в принципе...
можуть примусово "порозумнішати", засобів впливу більше ніж достатньо
. можливо щось таки дають, але з умовою, що рот з цього (як з будь якого іншого подібного) приводу буде наглухо закритий і в жодному разі відкриватися не буде. бо щось забагато бажаючих було відкрити свій рот і прокоментувати ті сфери, де за визначенням має бути тиша.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 22:06
Vadim_ написав: wild.tomcat написав:
ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?
Вы из за бордюра?
можете конкретизувати своє запитання?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 22:07
wild.tomcat написав:
в сша існує інститут офіцерів запасу.
Так, існує, але теж на контрактній основі. У контракті зазначається скільки років людина проведе у регулярній армії, а скільки - у запасі. Перебування у запасі не визначається законом або навичками, які людина здобула в армії, а виключно контрактом. Після закінчення контракту людина не буде в запасі.
wild.tomcat написав:
не думаю, що у випадку потреби, коли тих 14 млн 18-25 стане не вистачати, вони не змінять законодавство.
Мабуть, Ви і праві. Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія. Я лише зазначив чому американці так наполягають на мобілізації 18-25 річних, і чому це не залежить від прізвища американського посадовця. У них так прийнято, ось вони і нам це "рекомендують".
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Додано: Чет 05 гру, 2024 22:23
flyman написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Кого виберуть 73%
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.
Полякова ще так нічьо прізєнтабєльна
Так отож!
Тут багато хто кричить типу "Зе геть!"
А по факту, то вибрати і нема з кого!
Тож нах вам ті вибори, що би що?
Щоб просто "лиш би не Зе"?
Ну тоді в пса Патрона є всі шанси стати наступним президентом
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Додано: Чет 05 гру, 2024 22:24
АндрейМ
Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія.
Така як інші, чи примусова?
Ну типу, якщо війна, то діючі 250 тисяч хто на момент в ЗСУ захищають., а більше нікого не чіпаємо. Бо інші може і мають досвід, але не мають на момент професії військового. То можуть не йти захищати, так? Нема діючого контракту - не військовий же?
Чи все ж тих, хто колись хоча б рік служив , примусити можна, а хто не служив зовсім - не можна ?
Чи тримати армію 1 млн, щоб «захищати мають лише військові», і оцей мільйон служив і чекав війну?
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