АндрейМ написав:

wild.tomcat написав: ми ж то про запас мову ведемо? ми ж то про запас мову ведемо?

В США армія контрактна, але у разі необхідності можуть додатково мобілізувати цивільних віком від 18 до 25.

Мова про цивільних, яких можуть "мобілізувати" у разі потреби."Бути у запасі" в українському розумінні в США не існує - людина або в армії, або вона цивільна, їй від 18 до 25 років і її можуть покликати до армії через лотерею у разі потреби.Навряд чи у США така потреба колись виникне, зважаючи на те, які збройні сили країна побудувала.