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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1118611187111881118911190>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:00

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:
  d44 написав: треба будуть нові новобранці, і не діди.

чергове марення як Ф16 щось там змінять стратегічно переламавши

До слова: а де вони? На цей рік обіцяли дати більше 30, але щось процес не йде

Пустой пиздёшь, нажаль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:01

  Vadim_ написав:
  АндрейМ написав:
  wild.tomcat написав:ми ж то про запас мову ведемо?

Мова про цивільних, яких можуть "мобілізувати" у разі потреби. В США армія контрактна, але у разі необхідності можуть додатково мобілізувати цивільних віком від 18 до 25. "Бути у запасі" в українському розумінні в США не існує - людина або в армії, або вона цивільна, їй від 18 до 25 років і її можуть покликати до армії через лотерею у разі потреби.

Навряд чи у США така потреба колись виникне, зважаючи на те, які збройні сили країна побудувала.

Призовний вік , шо ще треба мусолити?
Молодих у бій

Крути і артист Вінниченко. Це вже було (с)(тм)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 гру, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:01

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:чергове марення як Ф16 щось там змінять стратегічно переламавши

До слова: а де вони? На цей рік обіцяли дати більше 30, але щось процес не йде

очень надеюсь что поумнели и поняли что "потужные презентации" это не во время войны
хотя у меня есть некоторые сомнения обучаемые ли они в принципе...


можуть примусово "порозумнішати", засобів впливу більше ніж достатньо :D. можливо щось таки дають, але з умовою, що рот з цього (як з будь якого іншого подібного) приводу буде наглухо закритий і в жодному разі відкриватися не буде. бо щось забагато бажаючих було відкрити свій рот і прокоментувати ті сфери, де за визначенням має бути тиша.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:06

  Vadim_ написав:
  wild.tomcat написав:ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?

Вы из за бордюра?


можете конкретизувати своє запитання?
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:07

  wild.tomcat написав:в сша існує інститут офіцерів запасу.

Так, існує, але теж на контрактній основі. У контракті зазначається скільки років людина проведе у регулярній армії, а скільки - у запасі. Перебування у запасі не визначається законом або навичками, які людина здобула в армії, а виключно контрактом. Після закінчення контракту людина не буде в запасі.

  wild.tomcat написав: не думаю, що у випадку потреби, коли тих 14 млн 18-25 стане не вистачати, вони не змінять законодавство.

Мабуть, Ви і праві. Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія. Я лише зазначив чому американці так наполягають на мобілізації 18-25 річних, і чому це не залежить від прізвища американського посадовця. У них так прийнято, ось вони і нам це "рекомендують".
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:23

Я то на вибори - не піду. Але кого ви оберете?

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Кого виберуть 73%
кого угодно кто подпишет минск-3. хоть и поплавского. у всех действующих политиков антирейтинг.

Полякова ще так нічьо прізєнтабєльна

Так отож!
Тут багато хто кричить типу "Зе геть!"
А по факту, то вибрати і нема з кого!

Тож нах вам ті вибори, що би що?
Щоб просто "лиш би не Зе"?

Ну тоді в пса Патрона є всі шанси стати наступним президентом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:24

АндрейМ

Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія.


Така як інші, чи примусова?
Ну типу, якщо війна, то діючі 250 тисяч хто на момент в ЗСУ захищають., а більше нікого не чіпаємо. Бо інші може і мають досвід, але не мають на момент професії військового. То можуть не йти захищати, так? Нема діючого контракту - не військовий же?
Чи все ж тих, хто колись хоча б рік служив , примусити можна, а хто не служив зовсім - не можна ?
Чи тримати армію 1 млн, щоб «захищати мають лише військові», і оцей мільйон служив і чекав війну?
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:31

  АндрейМ написав:
  wild.tomcat написав:в сша існує інститут офіцерів запасу.

Так, існує, але теж на контрактній основі. У контракті зазначається скільки років людина проведе у регулярній армії, а скільки - у запасі. Перебування у запасі не визначається законом або навичками, які людина здобула в армії, а виключно контрактом. Після закінчення контракту людина не буде в запасі.

  wild.tomcat написав: не думаю, що у випадку потреби, коли тих 14 млн 18-25 стане не вистачати, вони не змінять законодавство.

Мабуть, Ви і праві. Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія. Я лише зазначив чому американці так наполягають на мобілізації 18-25 річних, і чому це не залежить від прізвища американського посадовця. У них так прийнято, ось вони і нам це "рекомендують".


я з вами сильно то і не сперечався, я лише зауважив, що 18-25 то лише рядовий склад. :)
стосовно мобілізації - як би там не було, жодна країна не має в мирний час діючої армії, якої буде достатньо для хоч якогось більш менш масштабного конфлікту, не кажучи вже про щось глобальне. навіть ті ж сша, те, що військовий то професія, то так, але де нам взяти тих професійних військових в такій кількості? я не впевнений, що ми змогли б утримувати армію 1-1.5 млн осіб на постійній основі, це при населенню то ~40 млн станом на 22й рік. он сша має 2.7 млн на 300 млн населення, тобто десь 0.9%. думаю що і в нас процент співмірний був, нехай навіть половина від того. це якщо просто по кількості. а якщо ще й по фінансах рахувати....
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:44

Из воспоминаний Ольги Петровны Красильниковой:

"...Весной 1918 года мой племянник,
одиннадцатилетний Сережа Оже де Ронкур
вместе с другими мальчиками-кадетами возвращался
из корпуса домой в Севастополь.
Мальчешек не старше 13 лет был целый вагон.
Поезд остановили части Красной Армии, вывели ребят
и поставили под пулемет. Большинство мальчиков
сохранили стойкость духа, но некоторые плакали
и на коленях умоляли о пощаде.

Расстреляли всех..."
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:54

Потужність потужної армії))

  Hotab написав:АндрейМ

Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія.


Така як інші, чи примусова?
Ну типу, якщо війна, то діючі 250 тисяч хто на момент в ЗСУ захищають., а більше нікого не чіпаємо. Бо інші може і мають досвід, але не мають на момент професії військового. То можуть не йти захищати, так? Нема діючого контракту - не військовий же?
Чи все ж тих, хто колись хоча б рік служив , примусити можна, а хто не служив зовсім - не можна ?
Чи тримати армію 1 млн, щоб «захищати мають лише військові», і оцей мільйон служив і чекав війну?
Чому не зробити(ще років 20-30тому) так: пропустити всіх придатних через віськові навчання(2-3міс) і відпустити додому. І "раптом війна" - то всі вже і зареєстровані(шукати/виловлювати не треба) і навчені, а не "не тримали навіть, зброю в руках"!

А то зробили якесь #чортішо - воюють потужні воїни-каліки, обмежено придатні, і "дідугани" 55+🤦🏻
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  #<1 ... 1118611187111881118911190>
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