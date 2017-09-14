Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія.
Така як інші, чи примусова? Ну типу, якщо війна, то діючі 250 тисяч хто на момент в ЗСУ захищають., а більше нікого не чіпаємо. Бо інші може і мають досвід, але не мають на момент професії військового. То можуть не йти захищати, так? Нема діючого контракту - не військовий же? Чи все ж тих, хто колись хоча б рік служив , примусити можна, а хто не служив зовсім - не можна ? Чи тримати армію 1 млн, щоб «захищати мають лише військові», і оцей мільйон служив і чекав війну?
начальник одного з тцк на брифінгу сказав: З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо Він пояснив це тим, що працівники ТЦК та СП - цивільні особи.
З них можна створити лише якісь будівельні бригади - зауважив майор
самі військові кажуть, що будівельники це цивільні.
пропустити всіх придатних через віськові навчання(2-3міс) і відпустити додому. І "раптом війна" - то всі вже і зареєстровані(шукати/виловлювати не треба) і навчені,
1. Один раз не вийде. Збори щорічно треба 2. А хто вони, оті бажаючі «якщо що, то я в окоп і в атаку»?? Який у них матеріальний (а інших я не знаю) бути у вічному стендбаї забезкоштовно, а якщо щось, то іти і помирати? Навіщо це їм? Якщо військовий іде служити на контракт, то він буде 5 (чи скільки там) років отримувати гроші, але під ризиком, що якщо що, то він перший зустріне ворога груддю. А інші можливо навіть і не дізнаються, що той контрактник їх захищає (як з 14-го року наприклад ти не знав і не цікавився, а що там на Донбасі) . І знає, що якщо щось глобальне, то і він і інші будуть захищати, але у нього як у навченого контрактника більші шанси вижити. Але навіщо оте що пропонуєш ти отому мужику?
З них можна створити лише якісь будівельні бригади - зауважив майор
самі військові кажуть, що будівельники це цивільні.
З них (з цивільних ТЦК) створити можна рівно те саме, що і з будівельників. Тобто будь кого. Але оті цивільні ТЦК під бронею, бо вони проводять мобілізацію. Так само як під бронею ті, хто вчать дітей в школі. А будівництво «не на часі»)
З них можна створити лише якісь будівельні бригади - зауважив майор
самі військові кажуть, що будівельники це цивільні.
З них (з цивільних ТЦК) створити можна рівно те саме, що і з будівельників. Тобто будь кого. Але оті цивільні ТЦК під бронею, бо вони проводять мобілізацію. Так само як під бронею ті, хто вчать дітей в школі. А будівництво «не на часі»)
ви так все розклали, що я застиг в недоумении. казали ж в школі, що космонавта або президента можна зробити і з обізяни або собаки. не збрехали - собаки полетіли в космос, а обізяни (мавпи)..ну зрозуміло)
Hotab написав:1. Один раз не вийде. Збори щорічно треба
Достатньо раз на 3-5років!
Hotab написав:2. А хто вони, оті бажаючі «якщо що, то я в окоп і в атаку»?? Який у них матеріальний (а інших я не знаю) бути у вічному стендбаї забезкоштовно, а якщо щось, то іти і помирати? Навіщо це їм?
Hotab написав:А інші можливо навіть і не дізнаються, що той контрактник їх захищає (як з 14-го року наприклад ти не знав і не цікавився, а що там на Донбасі)
Як не цікавився? В нас регулярно на базарі збирали по 200грн на АТО(а тоді ще 200грн щось більше вартували!) Та і я чітко розумів, що "війна не оголошена"(а назвали це АТО) - а я "не придатний у мирний час і обмежено придатний у військовий час" - чого мав кудись бігти, якщо довкола повно "рожевощоких чиїхось синів/чоловіків" і ще ціла купа військових мирного часу)) чи хоча б тих, хто проходив строкову службу/хоч зі зброєю вміє поводитись!?
Коли ми сховаємо за пазухи Вітрами розірвані прапори І спалимо біля берега Останні кораблі, Наш маленький барабанщик Піде за вечірнім сонцем І тонкою крижинкою Розтає в далечіні.
Від гіркого згарища, Від темних порожніх провулків, Де б'ють дощі монотонно По дахах, як по трунах, Від орків, що вовком нишпорять У руїнах злих і гулких, Наш маленький барабанщик Піде не здавши барабан.
Піде в синій край світанку. Там де пам'ятають дитинство, Смуглявий від сонця хлопчик, Сміючись, біжить травою. Там людям не цілять у спину. Там правда – для всіх єдина. Там, якщо ворог - то відкритий, А якщо друг — то навіки.
Але є втіха, начебто Останній патрон в обоймі, Остання гірка радість, Що був до кінця він правий. І ось тому над планетою Крокує наш барабанщик, Іде він, прямий і тонкий, Торкаючись верхівок трав.