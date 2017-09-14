Додано: Чет 05 гру, 2024 23:04



пропустити всіх придатних через віськові навчання(2-3міс) і відпустити додому. І "раптом війна" - то всі вже і зареєстровані(шукати/виловлювати не треба) і навчені,





1. Один раз не вийде. Збори щорічно треба2. А хто вони, оті бажаючі «якщо що, то я в окоп і в атаку»?? Який у них матеріальний (а інших я не знаю) бути у вічному стендбаї забезкоштовно, а якщо щось, то іти і помирати? Навіщо це їм?Якщо військовий іде служити на контракт, то він буде 5 (чи скільки там) років отримувати гроші, але під ризиком, що якщо що, то він перший зустріне ворога груддю. А інші можливо навіть і не дізнаються, що той контрактник їх захищає (як з 14-го року наприклад ти не знав і не цікавився, а що там на Донбасі) . І знає, що якщо щось глобальне, то і він і інші будуть захищати, але у нього як у навченого контрактника більші шанси вижити.Але навіщо оте що пропонуєш ти отому мужику?