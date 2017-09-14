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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11187111881118911190>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:04

  Hotab написав:АндрейМ

Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія.


Така як інші, чи примусова?
Ну типу, якщо війна, то діючі 250 тисяч хто на момент в ЗСУ захищають., а більше нікого не чіпаємо. Бо інші може і мають досвід, але не мають на момент професії військового. То можуть не йти захищати, так? Нема діючого контракту - не військовий же?
Чи все ж тих, хто колись хоча б рік служив , примусити можна, а хто не служив зовсім - не можна ?
Чи тримати армію 1 млн, щоб «захищати мають лише військові», і оцей мільйон служив і чекав війну?

начальник одного з тцк на брифінгу сказав:
З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо
Він пояснив це тим, що працівники ТЦК та СП - цивільні особи.

З них можна створити лише якісь будівельні бригади - зауважив майор

самі військові кажуть, що будівельники це цивільні.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:04

Успіх

пропустити всіх придатних через віськові навчання(2-3міс) і відпустити додому. І "раптом війна" - то всі вже і зареєстровані(шукати/виловлювати не треба) і навчені,


1. Один раз не вийде. Збори щорічно треба
2. А хто вони, оті бажаючі «якщо що, то я в окоп і в атаку»?? Який у них матеріальний (а інших я не знаю) бути у вічному стендбаї забезкоштовно, а якщо щось, то іти і помирати? Навіщо це їм?
Якщо військовий іде служити на контракт, то він буде 5 (чи скільки там) років отримувати гроші, але під ризиком, що якщо що, то він перший зустріне ворога груддю. А інші можливо навіть і не дізнаються, що той контрактник їх захищає (як з 14-го року наприклад ти не знав і не цікавився, а що там на Донбасі) . І знає, що якщо щось глобальне, то і він і інші будуть захищати, але у нього як у навченого контрактника більші шанси вижити.
Але навіщо оте що пропонуєш ти отому мужику?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:07

  Успіх написав:Так отож!
Тут багато хто кричить типу "Зе геть!"
А по факту, то вибрати і нема з кого!

Тож нах вам ті вибори, що би що?
Щоб просто "лиш би не Зе"?

Ну тоді в пса Патрона є всі шанси стати наступним президентом :mrgreen:


які пропозиції тоді? вибори більше ніколи не проводимо?
і якщо користуватися логікою долярчика, то можна ж поцікавитися, навіщо тоді було проводити вибори в 19? "що би що?"? (с)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:09

Бетон

З них можна створити лише якісь будівельні бригади - зауважив майор

самі військові кажуть, що будівельники це цивільні.


З них (з цивільних ТЦК) створити можна рівно те саме, що і з будівельників. Тобто будь кого.
Але оті цивільні ТЦК під бронею, бо вони проводять мобілізацію. Так само як під бронею ті, хто вчать дітей в школі. А будівництво «не на часі»)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:15

  Hotab написав:Бетон

З них можна створити лише якісь будівельні бригади - зауважив майор

самі військові кажуть, що будівельники це цивільні.


З них (з цивільних ТЦК) створити можна рівно те саме, що і з будівельників. Тобто будь кого.
Але оті цивільні ТЦК під бронею, бо вони проводять мобілізацію. Так само як під бронею ті, хто вчать дітей в школі. А будівництво «не на часі»)

ви так все розклали, що я застиг в недоумении.
казали ж в школі, що космонавта або президента можна зробити і з обізяни або собаки.
не збрехали - собаки полетіли в космос, а обізяни (мавпи)..ну зрозуміло)
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:20

  Бетон написав:а обізяни (мавпи)..ну зрозуміло)
вы обизян не трогайте, многие из них гораздо культурнее людей.
https://www.youtube.com/shorts/ChXS0KUH ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:35

Все просто!©

  Hotab написав:1. Один раз не вийде. Збори щорічно треба
Достатньо раз на 3-5років!
  Hotab написав:2. А хто вони, оті бажаючі «якщо що, то я в окоп і в атаку»?? Який у них матеріальний (а інших я не знаю) бути у вічному стендбаї забезкоштовно, а якщо щось, то іти і помирати? Навіщо це їм?
Так хоч ЧІТКО ВСІ будуть знати, що їх очікує!
А то бачиш - "раптом війна" - а ніхто толком і не готовий, і в шоці "чому він має йти на фронт?"
Як от Успіх ;) - в шоці, що і ніколи НЕ служив(строкову службу) і обмежено придатний - а пішов " в першій черзі/в перших рядах"!
Як так?©🤦
  Hotab написав:А інші можливо навіть і не дізнаються, що той контрактник їх захищає (як з 14-го року наприклад ти не знав і не цікавився, а що там на Донбасі)
Як не цікавився?
В нас регулярно на базарі збирали по 200грн на АТО(а тоді ще 200грн щось більше вартували!)
Та і я чітко розумів, що "війна не оголошена"(а назвали це АТО) - а я "не придатний у мирний час і обмежено придатний у військовий час" - чого мав кудись бігти, якщо довкола повно "рожевощоких чиїхось синів/чоловіків" і ще ціла купа військових мирного часу)) чи хоча б тих, хто проходив строкову службу/хоч зі зброєю вміє поводитись!?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:і оцей мільйон служив і чекав війну?
по факту чекали пенсію, а зараз розповідають що все, контракт скінчився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:38

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Так отож!
Тут багато хто кричить типу "Зе геть!"
А по факту, то вибрати і нема з кого!

Тож нах вам ті вибори, що би що?
Щоб просто "лиш би не Зе"?

Ну тоді в пса Патрона є всі шанси стати наступним президентом :mrgreen:


які пропозиції тоді? вибори більше ніколи не проводимо?
і якщо користуватися логікою долярчика, то можна ж поцікавитися, навіщо тоді було проводити вибори в 19? "що би що?"? (с)
В 2019 - Україна мала останній шанс стати на європейський шлях! :D
(і хоча б спробували той "шанс") ))

А тепер - і шансів не має...
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:44

  Успіх написав:А тепер - і шансів не має...


Коли ми сховаємо за пазухи
Вітрами розірвані прапори
І спалимо біля берега
Останні кораблі,
Наш маленький барабанщик
Піде за вечірнім сонцем
І тонкою крижинкою
Розтає в далечіні.

Від гіркого згарища,
Від темних порожніх провулків,
Де б'ють дощі монотонно
По дахах, як по трунах,
Від орків, що вовком нишпорять
У руїнах злих і гулких,
Наш маленький барабанщик
Піде не здавши барабан.

Піде в синій край світанку.
Там де пам'ятають дитинство,
Смуглявий від сонця хлопчик,
Сміючись, біжить травою.
Там людям не цілять у спину.
Там правда – для всіх єдина.
Там, якщо ворог - то відкритий,
А якщо друг — то навіки.

Але є втіха, начебто
Останній патрон в обоймі,
Остання гірка радість,
Що був до кінця він правий.
І ось тому над планетою
Крокує наш барабанщик,
Іде він, прямий і тонкий,
Торкаючись верхівок трав.
Wirująświatła
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