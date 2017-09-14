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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11187111881118911190

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:50

  d44 написав:
  Hotab написав:і оцей мільйон служив і чекав війну?
по факту чекали пенсію, а зараз розповідають що все, контракт скінчився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні



Пенсію чекають всі. І військові і цивільні. Це ж нормально, куєм груші околачувать приємніше ніж працювати))
Але це не відміняє факту, що коли «алярм», то саме оті діючі військові з діючим контрактом перші відправляються воювати, як і було в 14-му.


зараз розповідають що все, контракт скінчився


В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.

ився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні


Це можна зробити хоч завтра. Навіть повністю відмінити пенсію військовому. І не тільки йому, а кому завгодно з бюджетників. Проблема лише одна: треба щоб була черга туди, щоб погіршувати існуючі умови, А якщо з нинішніми угодами ніхто (скажемо «мало хто») хотів йти служити в ЗСУ хоч на контракт, хоч «срочку», то хто піде з погіршеними??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:53

  Wirująświatła написав:Крокує наш барабанщик
А покищо, Успіх і Юра-61 на валютній гілці робимо крок до перевороту думок!©😁
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:54

  Успіх написав:
  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Так отож!
Тут багато хто кричить типу "Зе геть!"
А по факту, то вибрати і нема з кого!

Тож нах вам ті вибори, що би що?
Щоб просто "лиш би не Зе"?

Ну тоді в пса Патрона є всі шанси стати наступним президентом :mrgreen:


які пропозиції тоді? вибори більше ніколи не проводимо?
і якщо користуватися логікою долярчика, то можна ж поцікавитися, навіщо тоді було проводити вибори в 19? "що би що?"? (с)
В 2019 - Україна мала останній шанс стати на європейський шлях! :D
(і хоча б спробували той "шанс") ))

А тепер - і шансів не має...


і чому ви тим шансом не скористалися? хто ж вам винен то в цьому?
і хто сказав, що зараз немає? у вас можливо і немає, в когось можливо є.
і взагалі, цікаво, коли хтось намагається змінювати правила гри на ходу, залежно від обставин, як коли вигідно. там виходить "шанс", тут типу "нах воно вам?" :mrgreen: та ні, давайте будемо і одному і в іншому випадку послуговуватися одними і тими ж правилами і підходами. :wink:

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Крокує наш барабанщик
А покищо, Успіх і Юра-61 на валютній гілці робимо крок до перевороту думок!©😁
Валютний ринок в контексті ДС


прикольна компанія. юра-61 чи часом не той, хто конвертдепо ходив знімати чи то з лінійкою чи то з яким самопальним шаблоном на купюри? :mrgreen:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:та ні, давайте будемо і одному і в іншому випадку послуговуватися одними і тими ж правилами і підходами.
Та давайте))
Мені якось пох))
Просто цікаво, кого ви виберете на наступних виборах?
Хто буде ваш "останній шанс"?😁
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Интересно, на форуме курящих нет?
Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.
Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Нажаль тим же військових більше зачепить
Якби не то, то імхо взагалі начхати на страждання тих, що палять.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:01

  wild.tomcat написав:
  Vadim_ написав:
  wild.tomcat написав:ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?

Вы из за бордюра?


можете конкретизувати своє запитання?

Не обращайте внимание
Vadim_ - местный обоссанный алкоголик с распадом личности и бордюрофобией
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:02

  Hotab написав:
  d44 написав:
  Hotab написав:і оцей мільйон служив і чекав війну?
по факту чекали пенсію, а зараз розповідають що все, контракт скінчився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні



Пенсію чекають всі. І військові і цивільні. Це ж нормально, куєм груші околачувать приємніше ніж працювати))
Але це не відміняє факту, що коли «алярм», то саме оті діючі військові з діючим контрактом перші відправляються воювати, як і було в 14-му.


зараз розповідають що все, контракт скінчився


В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.

ився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні


Це можна зробити хоч завтра. Навіть повністю відмінити пенсію військовому. І не тільки йому, а кому завгодно з бюджетників. Проблема лише одна: треба щоб була черга туди, щоб погіршувати існуючі умови, А якщо з нинішніми угодами ніхто (скажемо «мало хто») хотів йти служити в ЗСУ хоч на контракт, хоч «срочку», то хто піде з погіршеними??

Це фактаж.

Можна лише додати, що всл будуть двома руками за те, щоб не було ні ранньої пенсії, ні пільг, ні грошового забезпечення, пайків.
А одразу --- заробітна платня. Одразу за кожен місяць. Лише заробітна платня.
Тільки нюанс))) --- відповідна, щоб хтось пішов на цю "роботу".

І не треба отієї солідарної пенсії (яку не перераховують), ні пільг (які обнуляють), ні пайкових (які призупинили навіки), ні речових, ні відпускних, ні квартири (яку сам собі купиш, ніж отримаєш хрін коли і хрін де).
На місці повний розрахунок і баста.
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