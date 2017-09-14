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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 гру, 2024 23:54
Успіх написав: wild.tomcat написав: Успіх написав:
Так отож!
Тут багато хто кричить типу "Зе геть!"
А по факту, то вибрати і нема з кого!
Тож нах вам ті вибори, що би що?
Щоб просто "лиш би не Зе"?
Ну тоді в пса Патрона є всі шанси стати наступним президентом
які пропозиції тоді? вибори більше ніколи не проводимо?
і якщо користуватися логікою долярчика, то можна ж поцікавитися, навіщо тоді було проводити вибори в 19? "що би що?"? (с)
В 2019 - Україна мала останній шанс стати на європейський шлях!
(і хоча б спробували той "шанс") ))
А тепер - і шансів не має...
і чому ви тим шансом не скористалися? хто ж вам винен то в цьому?
і хто сказав, що зараз немає? у вас можливо і немає, в когось можливо є.
і взагалі, цікаво, коли хтось намагається змінювати правила гри на ходу, залежно від обставин, як коли вигідно. там виходить "шанс", тут типу "нах воно вам?"
та ні, давайте будемо і одному і в іншому випадку послуговуватися одними і тими ж правилами і підходами.
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Крокує наш барабанщик
А покищо, Успіх і Юра-61 на валютній гілці робимо крок до перевороту думок!©😁 Валютний ринок в контексті ДС
прикольна компанія. юра-61 чи часом не той, хто конвертдепо ходив знімати чи то з лінійкою чи то з яким самопальним шаблоном на купюри?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 23:58
wild.tomcat написав:
та ні, давайте будемо і одному і в іншому випадку послуговуватися одними і тими ж правилами і підходами.
Та давайте))
Мені якось пох))
Просто цікаво, кого ви виберете на наступних виборах?
Хто буде ваш "останній шанс"?😁
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:00
ЛАД написав:Интересно, на форуме курящих нет?
Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.
Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Нажаль тим же військових більше зачепить
Якби не то, то імхо взагалі начхати на страждання тих, що палять.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:01
wild.tomcat написав: Vadim_ написав: wild.tomcat написав:
ви трохи суперечите самі собі. якщо армія сша побудована на "часи війни, щоб цивільні не захищали країну з лопатами" то навіщо їм тоді резервісти 18-25? якщо в них і діючої армії достатньо? навіщо у вєтнам призивали? чи може все ж не побудована?
і якщо таки наберуть якусь кількість резервістів 18-25, то хто ними командуватиме? в армії сша наразі є зайві лейтенанти-майори-поковники, які тиняються без діла і чекають на свій "зоряний" час? чим вони тоді там зараз займаються? і який в них в такому випадку досвід, хоча б просто командний?
Вы из за бордюра?
можете конкретизувати своє запитання?
Не обращайте внимание
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:02
Hotab написав: d44 написав: Hotab написав:
і оцей мільйон служив і чекав війну?
по факту чекали пенсію, а зараз розповідають що все, контракт скінчився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні
Пенсію чекають всі. І військові і цивільні. Це ж нормально, куєм груші околачувать приємніше ніж працювати))
Але це не відміняє факту, що коли «алярм», то саме оті діючі військові з діючим контрактом перші відправляються воювати, як і було в 14-му.
зараз розповідають що все, контракт скінчився
В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
ився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні
Це можна зробити хоч завтра. Навіть повністю відмінити пенсію військовому. І не тільки йому, а кому завгодно з бюджетників. Проблема лише одна: треба щоб була черга туди, щоб погіршувати існуючі умови, А якщо з нинішніми угодами ніхто (скажемо «мало хто») хотів йти служити в ЗСУ хоч на контракт, хоч «срочку», то хто піде з погіршеними??
Це фактаж.
Можна лише додати, що всл будуть двома руками за те, щоб не було ні ранньої пенсії, ні пільг, ні грошового забезпечення, пайків.
А одразу --- заробітна платня. Одразу за кожен місяць. Лише заробітна платня.
Тільки нюанс))) --- відповідна, щоб хтось пішов на цю "роботу".
І не треба отієї солідарної пенсії (яку не перераховують), ні пільг (які обнуляють), ні пайкових (які призупинили навіки), ні речових, ні відпускних, ні квартири (яку сам собі купиш, ніж отримаєш хрін коли і хрін де).
На місці повний розрахунок і баста.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:04
wild.tomcat написав:
прикольна компанія. юра-61 чи часом не той, хто конвертдепо ходив знімати чи то з лінійкою чи то з яким самопальним шаблоном на купюри?
😁
Ну от скажіть - коли до власників фінанс.юа дійде, що нас не банити треба, а платити за розкрутку?!😁
А то дійшло до того, що на валютній гілці буває аж ОДИН допис за ДЕНЬ(!!!) і той від модератора!😁
Як так?©😁
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:10
Та прикрутіть тут кнопку "+", щоб я її затиснув назавжди під цим дописом!!!
detroytred написав:
Можна лише додати, що всл будуть двома руками за те, щоб не було ні ранньої пенсії, ні пільг, ні грошового забезпечення, пайків.
А одразу --- заробітна платня. Одразу за кожен місяць. Лише заробітна платня.
Тільки нюанс))) --- відповідна, щоб хтось пішов на цю "роботу".
І не треба отієї солідарної пенсії (яку не перераховують), ні пільг (які обнуляють), ні пайкових (які призупинили навіки), ні речових, ні відпускних, ні квартири (яку сам собі купиш, ніж отримаєш хрін коли і хрін де).
На місці повний розрахунок і баста.
Отож!!!👍👍👍
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:18
Для тех кто любит считать русские деньги . пишут что с федерального просрали 100ярдов. Это помимо местных бюджетов
Запасы валюты у правительства России упали до минимума с 2008 года
Валютная «кубышка», которую правительство России более 10 лет собирало за счет сырьевых сверхдоходов бюджета, приближается к исчерпанию.
Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния на 1 декабря сократился до $53,8 млрд, отчитался в четверг Минфин. С начала года свободные средства ФНБ уменьшились еще на $2,1 млрд.
Перед началом войны в ФНБ находилось около $140 млрд ликвидных активов. Таким образом, за три года боевых действий «денежная подушка» правительства сдулась практически втрое.
Если исключить золото, то размер ликвидных активов ФНБ опустился примерно до $31 млрд — уровня, с которым фонд был создан в 2008 году, отмечает Bloomberg. Речь идет о китайских юанях — последней доступной Минфину валюте: по его данным, на 1 декабря ФНБ держал 219,5 млрд юаней.
Власти используют остатки юаней из ФНБ, чтобы поддерживать рубль, указывает экономист Bloomberg Economics Исаков. Кроме того, китайская валюта уходит на счета госкорпораций через покупку их облигаций за счет денег фонда: в июле на эти цели было потрачено 3 млрд юаней, в августе — 2,75 млрд, в сентябре — 2 млрд, в октябре — 1,25 млрд, следует из данных Минфина.
Золото ФНБ тем временем постепенно продается, чтобы покрыть дефицит бюджета: с июня по начало декабря на эти цели было израсходовано 50 тонн драгметалла, а его запасы в ФНБ опустились до 279 тонн.
я так понимаю на 2025 деньги пока ещё есть. А потом эмиссия, либо ГКО с доходностью 30-50%. Либо брикс скинется ещё на 100 ярдов кредитов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 06 гру, 2024 00:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:25
Hotab написав:
Така як інші, чи примусова?
Так, має бути така, як інші. Якщо не вистачає лікарів, наприклад, то люди просто залишаються без медичної допомоги і інколи помирають. Ніхто нікого не примушує бути лікарем.
Якщо ж ми про примус говоримо, то він може мати місце виключно за умови відсутності гендерної, вікової чи соціально-статусної дискримінації. Якщо ми маємо рівні політичні і економічні права, то і обовʼязки маємо мати однакові. Або виключно професійна армія, яку ми всі утримуємо, або ми усі йдемо в армію. Коли примус стосується лише певної категорії громадян, а решта живуть своїм життям, то у 21 сторіччі це не працює.
wild.tomcat написав:
я з вами сильно то і не сперечався, я лише зауважив, що 18-25 то лише рядовий склад.
Вибачте, але я все одно не можу Вас зрозуміти. 18 - 25 річні цивільні в США не є «рядовими». Вони ніколи не служили, не мають звання і військової підготовки. Вони - цивільні. Якщо хтось працював у армії, досяг якогось звання і пішов у цивільне життя в 40 років, його чи її примусити знову піти в армію неможливо (згідно діючого закону).
Востаннє редагувалось АндрейМ
в П'ят 06 гру, 2024 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:27
Wirująświatła написав:
я так понимаю на 2025 деньги пока ещё есть. А потом эмиссия, либо ГКО с доходностью 30-50%.
Те, що їм пи#да, то ніхто і не сумнівається))
А от що в нас буде(навіть, якщо завершиться через місяць війна), якщо західну допомогу прикрутять?
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