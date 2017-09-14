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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:46
Успіх написав: Wirująświatła написав:
я так понимаю на 2025 деньги пока ещё есть. А потом эмиссия, либо ГКО с доходностью 30-50%.
Те, що їм пи#да, то ніхто і не сумнівається))
А от що в нас буде(навіть, якщо завершиться через місяць війна), якщо західну допомогу прикрутять?
оккупировать много у них нет чел.ресурсов. Если уже корейцев покупают. Даже обл.центр типа Запорожья они взять боем не потянут. Но разрушить могут. Для кабов люди не нужны. Война не за территорию, а разрушение Украины до капитуляции, я бы так назвал.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:09
Успіх написав: wild.tomcat написав:
та ні, давайте будемо і одному і в іншому випадку послуговуватися одними і тими ж правилами і підходами.
Та давайте))
Мені якось пох))
Просто цікаво, кого ви виберете на наступних виборах?
Хто буде ваш "останній шанс"?😁
краше б вам "якось пох" було ще в 19.
і якщо вам "якось пох" то яка різниця, хто там кому "останній шанс"? пох так пох. а то знову - тут пох, тут не пох....
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