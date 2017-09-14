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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11188111891119011191

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:46

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:я так понимаю на 2025 деньги пока ещё есть. А потом эмиссия,  либо ГКО с доходностью 30-50%.
Те, що їм пи#да, то ніхто і не сумнівається))
А от що в нас буде(навіть, якщо завершиться через місяць війна), якщо західну допомогу прикрутять?

оккупировать много у них нет чел.ресурсов. Если уже корейцев покупают. Даже обл.центр типа Запорожья они взять боем не потянут. Но разрушить могут. Для кабов люди не нужны. Война не за территорию, а разрушение Украины до капитуляции, я бы так назвал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:09

  Успіх написав:
  wild.tomcat написав:та ні, давайте будемо і одному і в іншому випадку послуговуватися одними і тими ж правилами і підходами.
Та давайте))
Мені якось пох))
Просто цікаво, кого ви виберете на наступних виборах?
Хто буде ваш "останній шанс"?😁



краше б вам "якось пох" було ще в 19.
і якщо вам "якось пох" то яка різниця, хто там кому "останній шанс"? пох так пох. а то знову - тут пох, тут не пох....
wild.tomcat
 
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  #<1 ... 11188111891119011191
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