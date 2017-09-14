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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:46
Успіх написав: Wirująświatła написав:
я так понимаю на 2025 деньги пока ещё есть. А потом эмиссия, либо ГКО с доходностью 30-50%.
Те, що їм пи#да, то ніхто і не сумнівається))
А от що в нас буде(навіть, якщо завершиться через місяць війна), якщо західну допомогу прикрутять?
оккупировать много у них нет чел.ресурсов. Если уже корейцев покупают. Даже обл.центр типа Запорожья они взять боем не потянут. Но разрушить могут. Для кабов люди не нужны. Война не за территорию, а разрушение Украины до капитуляции, я бы так назвал.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:09
Успіх написав: wild.tomcat написав:
та ні, давайте будемо і одному і в іншому випадку послуговуватися одними і тими ж правилами і підходами.
Та давайте))
Мені якось пох))
Просто цікаво, кого ви виберете на наступних виборах?
Хто буде ваш "останній шанс"?😁
краше б вам "якось пох" було ще в 19.
і якщо вам "якось пох" то яка різниця, хто там кому "останній шанс"? пох так пох. а то знову - тут пох, тут не пох....
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:40
Hotab написав: d44 написав: Hotab написав:
і оцей мільйон служив і чекав війну?
по факту чекали пенсію, а зараз розповідають що все, контракт скінчився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні
Пенсію чекають всі. І військові і цивільні. Це ж нормально, куєм груші околачувать приємніше ніж працювати))
Але це не відміняє факту, що коли «алярм», то саме оті діючі військові з діючим контрактом перші відправляються воювати, як і було в 14-му.
[b]В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
зараз розповідають що все, контракт скінчився
[/b]
ився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні
Це можна зробити хоч завтра. Навіть повністю відмінити пенсію військовому. І не тільки йому, а кому завгодно з бюджетників. Проблема лише одна: треба щоб була черга туди, щоб погіршувати існуючі умови, А якщо з нинішніми угодами ніхто (скажемо «мало хто») хотів йти служити в ЗСУ хоч на контракт, хоч «срочку», то хто піде з погіршеними??
Зачем только нужно было становиться військовим, учась на это в мирное время хх лет назад (скорее всего за бюджетный кошт), непредвидя никаких войн в будующем и не собираясь участвовать в них. И это тогда, когда 30+ лет (пусть 20+) от момента 1991 года (и то, как минимум от 91го), если чесно , то вообще не понятно чем занималось большинство военных, в первую очередь, всякие высокопоставленные генералы и полководцы...
Пс. Я то думал , что выбирая себе военную сферу деятельности, нужно как бы морально быть готовым ко всему..
Например, когда выбирал себе будущую специальность , даже близко не видел себя никаким военным, силовиком, не собирался никогда воевать и заниматься подобной "силовой" работой, и поэтому в сторону подобных ВУЗов даже близко не смотрел... А теперь оказывается существуют здоровые и годные "военные мирного времени" , полицаи , которые "не научены условимям окопов" и т.д. и вполне себе пригодные для окопов пересичні.
Востаннє редагувалось a77
в П'ят 06 гру, 2024 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:53
a77
Зачем только нужно было становиться військовим, учась на это в мирное время хх лет назад (скорее всего за бюджетный кошт), непредвидя никаких войн в будующем и не собираясь участвовать в них.
Яка вам різниця куди і «зачєм» ті люди йшли «за державний кошт»??
Чому вас хвилюють військові, а не хвилюють «фізруки», «трудовики» та інші випускники педу, «сільгоспники» та інші, які відвчились за державний кошт і відпрацювавши один обовʼязковий контракт 5 років (навіть не завжди!) пішли на базар торгувати взуттям, чи ріелтором чи ще кимсь?? З людей яких я знаю, чи не більшість жодного дня не працювали по профілю свого ВУЗу.
Чому фіксація саме на військових «ага, відвчились за державний кошт!!»
Багато хто в ті роки вчились «за державний кошт». І зараз вчаться. Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Вас абсолютно не обходить хто йде в який ВУЗ і потім не працює по спеціальності. Або працює кілька років і йде в іншу сферу.
Я то думал , что выбирая себе военную сферу деятельности, нужно как бы морально быть готовым ко всему..
Від того лише факту, що я (чи ще хтось) до чогось готовий, у мене не зʼявляються додаткові зобовʼязання.
Якщо ви вмієте дуже добре мити підлогу чи туалет, і готові до цього морально , ви зобовʼязані це робити у мене вдома?
Здогадуючись що ви скажете далі, додам: ті хто десь колись служили, місяць, рік, два чи 45, мають рівні з вами обовʼязок захищати державу. Відмінність лише., що вони мають якийсь ВОС і підуть скоріше за все з ним служити . А ви не маєте, і вам дадуть лотерейно якийсь.
Але і ті хто з ВОС не обов’язково будуть по ньому. Я приводив приклад минулого колеги з авіакомпанії.
В 2021 році звільнився (після першого контакту, старлєєм) з військового пілота. Попрацював рік в АК, потім прийшов в ТЦК оновлювати дані - і звідти поїхав під Полтаву командиром взводу БПЛА в учєбку (мабуть де Успіх дрона пролюбив) .
Бо пілотів вистачає, а комвзводів - ні.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:22
Hotab написав:a77
Зачем только нужно было становиться військовим, учась на это в мирное время хх лет назад (скорее всего за бюджетный кошт), непредвидя никаких войн в будующем и не собираясь участвовать в них.
Яка вам різниця куди і «зачєм» ті люди йшли «за державний кошт»??
Чому вас хвилюють військові, а не хвилюють «фізруки», «трудовики» та інші випускники педу, «сільгоспники» та інші, які відвчились за державний кошт і відпрацювавши один обовʼязковий контракт 5 років (навіть не завжди!) пішли на базар торгувати взуттям, чи ріелтором чи ще кимсь?? З людей яких я знаю, чи не більшість жодного дня не працювали по профілю свого ВУЗу.
Чому фіксація саме на військових «ага, відвчились за державний кошт!!»
Багато хто в ті роки вчились «за державний кошт». І зараз вчаться. Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Вас абсолютно не обходить хто йде в який ВУЗ і потім не працює по спеціальності. Або працює кілка років і йде в іншу сферу.
Там трохи вище дописав у Пс.
Мова навіть не за бюджетність/контрактність навчання. А саме те, нащо обирають спеціальність і йдуть вчитись тим, що навіть при виборі спеціальності вже мало цікаво.
В принципі, для мене також особисто не зрозуміло нащо , як ви кажете, люди йдуть і в пед, і в сільпгосп, , якщо воно їм не цікаво і не потрібно. Пресловутая корочка. Так само як і білявки з напівзвилиною, котрі й працювати ніколи не збираються, йдуть у економіку, фінанси, юристи, і потім не розуміють навіть елементарних речей
О то і маємо , що маємо, в тому числі акторів в депутатах і президентах (хоча ні, той "дипломований юрист"
)
Щодо рівності перед законом і однакові обов'язки - хіба воно було б так (рівність), то й питань і суспільного невдоволення було б менше у людей.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:31
wild.tomcat написав: ЛАД написав:andrijk777
Зеленский не сделал то, что обещал.
Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ.
Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел.
Арестович хотя бы часто говорит разумные вещи. В отличие от многих других, у которых даже этого нет. Проблема с ним та же, что у Зеленского - у него нет команды. Или я об этом не знаю.
ну ви вже трохи перекручуєте
те, що пропонував зеленський, хотів далеко не весь "народ". і не так вже "народ не особо интересовало" те, що пропонував порошенко. не узагальнюйте за всіх, говоріть за себе.
ви себе позиціонуєте як невіруючого. чому вас той томос постійно парить і взагалі церковні справи, що ви про це постійно згадуєте? от вам якраз все це точно мало б бути "до лампочки", але ж ні чомусь.
Во-первых, я не написал "весь". Но большинство (надеюсь, вы не станете доказывать, что 73% это не большинство) проголосовало за него, а значит, хотели того, что он предлагал.
Во-вторых, меня "парит" не томос, сам по себе он мне, действительно, "до лампочки". Меня "парит" то, что этим занимается государство
в лице его президента и на это тратится его время и силы. Значит, он не дорабатывает в чём-то другом. Это я даже не говорю о том, что не знаю, чем заплачено за решение Варфоломея - сильно подозреваю, что он это сделал не просто так, потому что захотелось, но утверждать не могу, не знаю.
Но достаточно того, что светское
государство не должно заниматься делами церкви и президент светского
государства не должен хвастаться этим. Следующий шаг - введение государственной религии и требование соблюдения всеми религиозных норм?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:40
a77
Щодо рівності перед законом і однакові обов'язки - хіба воно було б так (рівність), то й питань і суспільного невдоволення було б менше у людей.
Суспільне невдоволення не тому що справедливо/несправедливо. А тому що людям перед загрозою життю властиво по можливості когось (замість себе) випхати на гільйотину попереду себе.
Он і ви почали «випихуввти» «хай он ті, хто колись служили йдуть, а не я, я морально не готовий».
По типу що ті, хто мають якісь якості краще розвинуті, ніж у вас, ще й винуваті в цьому, а ті, у кого раптом чомусь якості ці недостатньо розвинуті, то їм ще й перевага. Де це таке бачено?
Щодо ВУЗів.. Так, хтось за «корочкою» йшов (це як про військові, так і про інших) . Хтось помиляється у виборі (в 16-17 років непросто зрозуміти що ти хочеш/можеш/подобається). Закон не зобовʼязує жити з цією помилкою все життя. Віддай 5 років державі (вчителем в селі по засланню, чи військовим в Десні чи такій самій жопі Гончарівському) і іди з своєю корочкою куди хочеш. Виправляй помилки життя. Я вже не кажу про тих, хто якраз у ВВНЗ і зрозумів, що він «морально не готовий», і після першого контракту пішов. Але ж з т.з . більшості тут (і вас також) він вам всім зобовʼязаний попереду вас захищати.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:52
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Это единственное, чем он лучше Зеленского?
Це точно
чим він краще(для мене). Чи буде він кращий президент - точно не знаю. Думаю так.
Плохо, что национальность для вас чуть ли не решающий аргумент и отказываться от этой мысли вы не собираетесь. Получается, что не все граждане Украины
для вас равноправны, кто-то лучше, а кто-то похуже. Будет ли Залужный лучшим президентом, спорить не будем, т.к., во-первых, пока нет повода - не известно, пойдёт ли он на выборы, а, во-вторых, от вас пока нет аргументов, не о чем спорить.
ЛАД написав:
Я не писал о реальности, а только о том, что я "не буду сильно удивлён". Возможность
того, что его выберут я не оспариваю. А вот целесообразность
такого выбора у меня вызывает большие сомнения.
Я завжди стараюсь говорити тільки про реальність. "Возможности" мене не сильно хвилюють.
А я писал, что "не буду сильно удивлён"
, если это вдруг случится и станет реальностью. За полгода до выборов 2019 вряд ли кто думал о реальности избрания Зеленского.
А хто по-вашому більш "целесообразный" кандидат в президенти?
Не знаю. Это, кстати, частично будет зависеть и от результатов войны. Пока достойных претендентов особо не вижу, поэтому не исключаю и вариант оставить Зе на ещё один срок. Почему - разговор длинный, с вашего разрешения не сейчас. Тем более, пока тоже нет повода.
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