Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:53



Зачем только нужно было становиться військовим, учась на это в мирное время хх лет назад (скорее всего за бюджетный кошт), непредвидя никаких войн в будующем и не собираясь участвовать в них.







Я то думал , что выбирая себе военную сферу деятельности, нужно как бы морально быть готовым ко всему..





Яка вам різниця куди і «зачєм» ті люди йшли «за державний кошт»??Чому вас хвилюють військові, а не хвилюють «фізруки», «трудовики» та інші випускники педу, «сільгоспники» та інші, які відвчились за державний кошт і відпрацювавши один обовʼязковий контракт 5 років (навіть не завжди!) пішли на базар торгувати взуттям, чи ріелтором чи ще кимсь?? З людей яких я знаю, чи не більшість жодного дня не працювали по профілю свого ВУЗу.Чому фіксація саме на військових «ага, відвчились за державний кошт!!»Багато хто в ті роки вчились «за державний кошт». І зараз вчаться. Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .Вас абсолютно не обходить хто йде в який ВУЗ і потім не працює по спеціальності. Або працює кілька років і йде в іншу сферу.Від того лише факту, що я (чи ще хтось) до чогось готовий, у мене не зʼявляються додаткові зобовʼязання.Якщо ви вмієте дуже добре мити підлогу чи туалет, і готові до цього морально , ви зобовʼязані це робити у мене вдома?Здогадуючись що ви скажете далі, додам: ті хто десь колись служили, місяць, рік, два чи 45, мають рівні з вами обовʼязок захищати державу. Відмінність лише., що вони мають якийсь ВОС і підуть скоріше за все з ним служити . А ви не маєте, і вам дадуть лотерейно якийсь.Але і ті хто з ВОС не обов’язково будуть по ньому. Я приводив приклад минулого колеги з авіакомпанії.В 2021 році звільнився (після першого контакту, старлєєм) з військового пілота. Попрацював рік в АК, потім прийшов в ТЦК оновлювати дані - і звідти поїхав під Полтаву командиром взводу БПЛА в учєбку (мабуть де Успіх дрона пролюбив) .Бо пілотів вистачає, а комвзводів - ні.