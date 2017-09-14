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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:40
Hotab написав: d44 написав: Hotab написав:
і оцей мільйон служив і чекав війну?
по факту чекали пенсію, а зараз розповідають що все, контракт скінчився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні
Пенсію чекають всі. І військові і цивільні. Це ж нормально, куєм груші околачувать приємніше ніж працювати))
Але це не відміняє факту, що коли «алярм», то саме оті діючі військові з діючим контрактом перші відправляються воювати, як і було в 14-му.
[b]В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
зараз розповідають що все, контракт скінчився
[/b]
ився. Тоді за контракт зарплата, а на пенсію у 65, розрахунок як цивільним, від стажу і зарплатні
Це можна зробити хоч завтра. Навіть повністю відмінити пенсію військовому. І не тільки йому, а кому завгодно з бюджетників. Проблема лише одна: треба щоб була черга туди, щоб погіршувати існуючі умови, А якщо з нинішніми угодами ніхто (скажемо «мало хто») хотів йти служити в ЗСУ хоч на контракт, хоч «срочку», то хто піде з погіршеними??
Зачем только нужно было становиться військовим, учась на это в мирное время хх лет назад (скорее всего за бюджетный кошт), непредвидя никаких войн в будующем и не собираясь участвовать в них. И это тогда, когда 30+ лет (пусть 20+) от момента 1991 года (и то, как минимум от 91го), если чесно , то вообще не понятно чем занималось большинство военных, в первую очередь, всякие высокопоставленные генералы и полководцы...
Пс. Я то думал , что выбирая себе военную сферу деятельности, нужно как бы морально быть готовым ко всему..
Например, когда выбирал себе будущую специальность , даже близко не видел себя никаким военным, силовиком, не собирался никогда воевать и заниматься подобной "силовой" работой, и поэтому в сторону подобных ВУЗов даже близко не смотрел... А теперь оказывается существуют здоровые и годные "военные мирного времени" , полицаи , которые "не научены условимям окопов" и т.д. и вполне себе пригодные для окопов пересичні.
Востаннє редагувалось a77
в П'ят 06 гру, 2024 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:53
a77
Зачем только нужно было становиться військовим, учась на это в мирное время хх лет назад (скорее всего за бюджетный кошт), непредвидя никаких войн в будующем и не собираясь участвовать в них.
Яка вам різниця куди і «зачєм» ті люди йшли «за державний кошт»??
Чому вас хвилюють військові, а не хвилюють «фізруки», «трудовики» та інші випускники педу, «сільгоспники» та інші, які відвчились за державний кошт і відпрацювавши один обовʼязковий контракт 5 років (навіть не завжди!) пішли на базар торгувати взуттям, чи ріелтором чи ще кимсь?? З людей яких я знаю, чи не більшість жодного дня не працювали по профілю свого ВУЗу.
Чому фіксація саме на військових «ага, відвчились за державний кошт!!»
Багато хто в ті роки вчились «за державний кошт». І зараз вчаться. Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Вас абсолютно не обходить хто йде в який ВУЗ і потім не працює по спеціальності. Або працює кілька років і йде в іншу сферу.
Я то думал , что выбирая себе военную сферу деятельности, нужно как бы морально быть готовым ко всему..
Від того лише факту, що я (чи ще хтось) до чогось готовий, у мене не зʼявляються додаткові зобовʼязання.
Якщо ви вмієте дуже добре мити підлогу чи туалет, і готові до цього морально , ви зобовʼязані це робити у мене вдома?
Здогадуючись що ви скажете далі, додам: ті хто десь колись служили, місяць, рік, два чи 45, мають рівні з вами обовʼязок захищати державу. Відмінність лише., що вони мають якийсь ВОС і підуть скоріше за все з ним служити . А ви не маєте, і вам дадуть лотерейно якийсь.
Але і ті хто з ВОС не обов’язково будуть по ньому. Я приводив приклад минулого колеги з авіакомпанії.
В 2021 році звільнився (після першого контакту, старлєєм) з військового пілота. Попрацював рік в АК, потім прийшов в ТЦК оновлювати дані - і звідти поїхав під Полтаву командиром взводу БПЛА в учєбку (мабуть де Успіх дрона пролюбив) .
Бо пілотів вистачає, а комвзводів - ні.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:22
Hotab написав:a77
Зачем только нужно было становиться військовим, учась на это в мирное время хх лет назад (скорее всего за бюджетный кошт), непредвидя никаких войн в будующем и не собираясь участвовать в них.
Яка вам різниця куди і «зачєм» ті люди йшли «за державний кошт»??
Чому вас хвилюють військові, а не хвилюють «фізруки», «трудовики» та інші випускники педу, «сільгоспники» та інші, які відвчились за державний кошт і відпрацювавши один обовʼязковий контракт 5 років (навіть не завжди!) пішли на базар торгувати взуттям, чи ріелтором чи ще кимсь?? З людей яких я знаю, чи не більшість жодного дня не працювали по профілю свого ВУЗу.
Чому фіксація саме на військових «ага, відвчились за державний кошт!!»
Багато хто в ті роки вчились «за державний кошт». І зараз вчаться. Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Вас абсолютно не обходить хто йде в який ВУЗ і потім не працює по спеціальності. Або працює кілка років і йде в іншу сферу.
Там трохи вище дописав у Пс.
Мова навіть не за бюджетність/контрактність навчання. А саме те, нащо обирають спеціальність і йдуть вчитись тим, що навіть при виборі спеціальності вже мало цікаво.
В принципі, для мене також особисто не зрозуміло нащо , як ви кажете, люди йдуть і в пед, і в сільпгосп, , якщо воно їм не цікаво і не потрібно. Пресловутая корочка. Так само як і білявки з напівзвилиною, котрі й працювати ніколи не збираються, йдуть у економіку, фінанси, юристи, і потім не розуміють навіть елементарних речей
О то і маємо , що маємо, в тому числі акторів в депутатах і президентах (хоча ні, той "дипломований юрист"
)
Щодо рівності перед законом і однакові обов'язки - хіба воно було б так (рівність), то й питань і суспільного невдоволення було б менше у людей.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:31
wild.tomcat написав: ЛАД написав:andrijk777
Зеленский не сделал то, что обещал.
Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ.
Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел.
Арестович хотя бы часто говорит разумные вещи. В отличие от многих других, у которых даже этого нет. Проблема с ним та же, что у Зеленского - у него нет команды. Или я об этом не знаю.
ну ви вже трохи перекручуєте
те, що пропонував зеленський, хотів далеко не весь "народ". і не так вже "народ не особо интересовало" те, що пропонував порошенко. не узагальнюйте за всіх, говоріть за себе.
ви себе позиціонуєте як невіруючого. чому вас той томос постійно парить і взагалі церковні справи, що ви про це постійно згадуєте? от вам якраз все це точно мало б бути "до лампочки", але ж ні чомусь.
Во-первых, я не написал "весь". Но большинство (надеюсь, вы не станете доказывать, что 73% это не большинство) проголосовало за него, а значит, хотели того, что он предлагал.
Во-вторых, меня "парит" не томос, сам по себе он мне, действительно, "до лампочки". Меня "парит" то, что этим занимается государство
в лице его президента и на это тратится его время и силы. Значит, он не дорабатывает в чём-то другом. Это я даже не говорю о том, что не знаю, чем заплачено за решение Варфоломея - сильно подозреваю, что он это сделал не просто так, потому что захотелось, но утверждать не могу, не знаю.
Но достаточно того, что светское
государство не должно заниматься делами церкви и президент светского
государства не должен хвастаться этим. Следующий шаг - введение государственной религии и требование соблюдения всеми религиозных норм?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:40
a77
Щодо рівності перед законом і однакові обов'язки - хіба воно було б так (рівність), то й питань і суспільного невдоволення було б менше у людей.
Суспільне невдоволення не тому що справедливо/несправедливо. А тому що людям перед загрозою життю властиво по можливості когось (замість себе) випхати на гільйотину попереду себе.
Он і ви почали «випихуввти» «хай он ті, хто колись служили йдуть, а не я, я морально не готовий».
По типу що ті, хто мають якісь якості краще розвинуті, ніж у вас, ще й винуваті в цьому, а ті, у кого раптом чомусь якості ці недостатньо розвинуті, то їм ще й перевага. Де це таке бачено?
Щодо ВУЗів.. Так, хтось за «корочкою» йшов (це як про військові, так і про інших) . Хтось помиляється у виборі (в 16-17 років непросто зрозуміти що ти хочеш/можеш/подобається). Закон не зобовʼязує жити з цією помилкою все життя. Віддай 5 років державі (вчителем в селі по засланню, чи військовим в Десні чи такій самій жопі Гончарівському) і іди з своєю корочкою куди хочеш. Виправляй помилки життя. Я вже не кажу про тих, хто якраз у ВВНЗ і зрозумів, що він «морально не готовий», і після першого контракту пішов. Але ж з т.з . більшості тут (і вас також) він вам всім зобовʼязаний попереду вас захищати.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 02:52
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Это единственное, чем он лучше Зеленского?
Це точно
чим він краще(для мене). Чи буде він кращий президент - точно не знаю. Думаю так.
Плохо, что национальность для вас чуть ли не решающий аргумент и отказываться от этой мысли вы не собираетесь. Получается, что не все граждане Украины
для вас равноправны, кто-то лучше, а кто-то похуже. Будет ли Залужный лучшим президентом, спорить не будем, т.к., во-первых, пока нет повода - не известно, пойдёт ли он на выборы, а, во-вторых, от вас пока нет аргументов, не о чем спорить.
ЛАД написав:
Я не писал о реальности, а только о том, что я "не буду сильно удивлён". Возможность
того, что его выберут я не оспариваю. А вот целесообразность
такого выбора у меня вызывает большие сомнения.
Я завжди стараюсь говорити тільки про реальність. "Возможности" мене не сильно хвилюють.
А я писал, что "не буду сильно удивлён"
, если это вдруг случится и станет реальностью. За полгода до выборов 2019 вряд ли кто думал о реальности избрания Зеленского.
А хто по-вашому більш "целесообразный" кандидат в президенти?
Не знаю. Это, кстати, частично будет зависеть и от результатов войны. Пока достойных претендентов особо не вижу, поэтому не исключаю и вариант оставить Зе на ещё один срок. Почему - разговор длинный, с вашего разрешения не сейчас. Тем более, пока тоже нет повода.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 03:09
andrijk777 написав: ЛАД написав:andrijk777
Зеленский не сделал то, что обещал.
Ну ви як малі діти, чесне слово. Прям дитячий садок.
Що Зе обіцяв і не виконав?
Ок. Хто з президентів України виконав що обіцяв? Ніхто.
Ладно Україна. Візьмемо світ. Хто зі світових лідерів(хоч один) виконав свої обіцянки? Ніхто(спитайте жителів тих країн).
Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.Байден обіцяв багато разів що не буде милувати свого сина!
Прямо обіцяв на усю країну і не раз. Взяв і помилував. Прямо брехав(а не просто "не зміг виконати"). І ШО? Це вважається нормальним!
Таких фактів сотні! В нас час усі правителі(в світі) - популісти.
А скільки набрав би Байден голосів виборців? Думаю 40%
би набрав.
А скільки набрав Ющенко? 5%!!!!! Скільки би набрав Янукович? Думаю десь так само 5-10%. Скільки набрав Порошенко? 16%(24% в 2 турі).
Такого немає ніде в світі(з того що я знаю).
В результаті Україною управляють Зе і Єрмак - цілком закономірний результат по-моєму. І звичайно - вони теж погані.
Как вы думаете, американцев очень сильно волнует, закончит ли Трамп войну в Украине за один день и закончит ли вообще? Думаю, этот вопрос для них даже не на 10 месте.
Помилование Байденом сына для них, возможно, важнее, но тоже вряд ли первоочередное. Тем более, что Байден уже не избирается.
Основные свои обещания политики на Западе всё же выполняют. Во всяком случае, стремятся. Не сомневаюсь, что Трамп, по крайней мере, попытается
ограничить иммиграцию и импорт товаров из Китая и, вероятно, из Европы тоже. И ещё что-то из своих основных лозунгов.
Наши, к сожалению, выполняют мелочи, а основные вопросы...
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 03:13
flyman написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Проблемі багато років а в окремих сферах типу ветеринарії ваще біда, але яке це має відношення до ситуації?
самое прямое. если проблеме много лет и она не решена, то решения у неё нет.
є, але воно не "гуманне"
Какое?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 03:19
wild.tomcat написав:
..............
а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому?
ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?
В любом случае, за один день он этого не сделает. Даже после официального избрания. И даже после инаугурации.
Понятно, что "один день" это просто фигура речи.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 03:53
Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.
Я тут у некоторых прохожу как закоренелый "совок", но для меня очевидно, что конец выполненного контракта означает, что стороны не несут больше никаких обязательств по контракту. И не надо доказывать, заключил ли человек контракт по ошибке или ещё по каким-то причинам.
Я ещё могу понять претензии, почему дети и сами можновладци не идут служить. Тут, действительно, страдает общественная мораль и это демотивирует. Тем более, когда война рассматривается как "экзистенциальная". Всё-таки при поражении больше всего потеряют "верхи". Для "низов" это будет значительно менее чувствительно.
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