ЛАД написав:Интересно, на форуме курящих нет? Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн. Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн
пальне, алкоголь, сигарети -це нормально, завджи є альтернатива
"алкоголь, сигарети" понятно. Альтернатива само-гон, само-сад. А для пального? Но мне больше нравится аргументация - чтобы унифицировать с ЕС. А когда унифицируют зарплаты?
Ставка акцизного налога за 1000 штук сигарет с фильтром составит в 2025 году 78 евро, в 2026 году - 82 евро, в 2027 году - 86 евро, в 2028 году - 90 евро.
78 евро на 1000 сиг. это 1,56 евро на пачку или 68 грн. Для европейца 1.5 евро это несколько минут работы, для нас это в 5 раз больше. Я, правда, не знаю, учитываются ли при расчёте средней зарплаты зарплаты военных. По идее должны. Тогда для гражданских работников это соотношение будет заметно хуже, т.к. зарплаты военных у нас заметно выше средней. А при обычных зарплатах 10-15 тыс. грн. это примерно 50-70 минут. Так это только акциз. Исходя из https://epravda.com.ua/rus/power/kak-v-ukraine-povysyat-nalogi-na-tabak-800423/ цена за пачку увеличится на 45 грн, т.е. составит для сигарет, которые сегодня стоят 90 грн (практически самые дешёвые), 135 грн. - 1,5 часа работы при зарплате 15 тыс. Сколько будет фальсификата... А сколько контрабанды из РФ, даже война не помешает.
Vadim_ написав:Це тих які втекли за поребрик ? Кому там погано самі би вже давно повернулися
Ну скоро Німці виплати поріжуть і буде кому "повертатись". Хоча дізнався, що ще один знайомий поїхав туди працювати пожежником. Основна мотивація як і в попередніх - там дають халявне житло...
А что тут(в ваших краях) жить было негде? И потом - ну дали 3К на халяву, сделай в ней ремонт за свой счёт - а доки, а если продать решишь и переехать, ей же цена "лопатой по кумполу и той же лопатой при нотариусе могилу себе копаешь"??? Зарплаты там какие у этих переселенцев? Узбеки и нохчи, новые мелитопольцы, их не "того", как овечек?