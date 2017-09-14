Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:01

prodigy написав: Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав: Интересно, на форуме курящих нет?

Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.

Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.) Интересно, на форуме курящих нет?Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.) Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн



пальне, алкоголь, сигарети -це нормально, завджи є альтернатива пальне, алкоголь, сигарети -це нормально, завджи є альтернатива

Ставка акцизного налога за 1000 штук сигарет с фильтром составит в 2025 году 78 евро, в 2026 году - 82 евро, в 2027 году - 86 евро, в 2028 году - 90 евро.

"алкоголь, сигарети" понятно. Альтернатива само-гон, само-сад. А для пального?Но мне больше нравится аргументация - чтобы унифицировать с ЕС. А когда унифицируют зарплаты?78 евро на 1000 сиг. это 1,56 евро на пачку или 68 грн. Для европейца 1.5 евро это несколько минут работы, для нас это в 5 раз больше.Я, правда, не знаю, учитываются ли при расчёте средней зарплаты зарплаты военных. По идее должны. Тогда для гражданских работников это соотношение будет заметно хуже, т.к. зарплаты военных у нас заметно выше средней. А при обычных зарплатах 10-15 тыс. грн. это примерно 50-70 минут. Так это только акциз.Исходя изцена за пачку увеличится на 45 грн, т.е. составит для сигарет, которые сегодня стоят 90 грн (практически самые дешёвые), 135 грн. - 1,5 часа работы при зарплате 15 тыс.Сколько будет фальсификата... А сколько контрабанды из РФ, даже война не помешает.