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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11189111901119111192

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 04:07

  prodigy написав:............
у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно

Что вы имеете ввиду?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:01

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Интересно, на форуме курящих нет?
Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.
Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн


пальне, алкоголь, сигарети -це нормально, завджи є альтернатива

"алкоголь, сигарети" понятно. Альтернатива само-гон, само-сад. А для пального?
Но мне больше нравится аргументация - чтобы унифицировать с ЕС. А когда унифицируют зарплаты?
Ставка акцизного налога за 1000 штук сигарет с фильтром составит в 2025 году 78 евро, в 2026 году - 82 евро, в 2027 году - 86 евро, в 2028 году - 90 евро.
78 евро на 1000 сиг. это 1,56 евро на пачку или 68 грн. Для европейца 1.5 евро это несколько минут работы, для нас это в 5 раз больше.
Я, правда, не знаю, учитываются ли при расчёте средней зарплаты зарплаты военных. По идее должны. Тогда для гражданских работников это соотношение будет заметно хуже, т.к. зарплаты военных у нас заметно выше средней. А при обычных зарплатах 10-15 тыс. грн. это примерно 50-70 минут. Так это только акциз.
Исходя из https://epravda.com.ua/rus/power/kak-v-ukraine-povysyat-nalogi-na-tabak-800423/ цена за пачку увеличится на 45 грн, т.е. составит для сигарет, которые сегодня стоят 90 грн (практически самые дешёвые), 135 грн. - 1,5 часа работы при зарплате 15 тыс.
Сколько будет фальсификата... А сколько контрабанды из РФ, даже война не помешает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:50

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:Це тих які втекли за поребрик ?
Кому там погано самі би вже давно повернулися

Ну скоро Німці виплати поріжуть і буде кому "повертатись". Хоча дізнався, що ще один знайомий поїхав туди працювати пожежником. Основна мотивація як і в попередніх - там дають халявне житло...

А что тут(в ваших краях) жить было негде?
И потом - ну дали 3К на халяву, сделай в ней ремонт за свой счёт - а доки, а если продать решишь и переехать, ей же цена "лопатой по кумполу и той же лопатой при нотариусе могилу себе копаешь"???
Зарплаты там какие у этих переселенцев?
Узбеки и нохчи, новые мелитопольцы, их не "того", как овечек?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:56

ЛАД
Левые безакцизные сиги идут как молдавские, так и наши, сделанные наверно в 4ю смену или когда завод стоял "отключённый по графику"
барабашов
 
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