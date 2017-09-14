В Москве и Петербурге силовики проводят массовые облавы на призывников



Так, на станции метро «Новочеркасская» в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Росгвардии останавливали молодых людей, не называя причин и не предоставляя документы, пишет «Фонтанка». Задержанных, если у них не было отсрочки от армии и они были прописаны в Красногвардейском районе, передавали сотрудникам военкомата.



«Сотрудники полиции не предъявляли документов о доставлении и объясняли свои действия тем, что „идет призыв“. Меня пересадили из автобуса в машину Росгвардии и отвозили в военкомат», — сообщил собеседник «Фонтанки» Михаил.



Он рассказал, что его проводили под руки прямо до кабинета старшего помощника военного комиссара по правовой работе. Мужчину отпустили с повесткой, но изначально, по его словам, на него хотели составить протокол об административном правонарушении за неполучение заказного письма с повесткой.



В пресс-службе Красногвардейского района города заявили, что в рамках осенней кампании по призыву в армию с 1 октября по 31 декабря проводится плановый рейд по поиску уклонистов от службы.



Облавы на призывников проходят и в российской столице - с начала призыва 51 обращение о фактах облав и насильственного призыва в Москве получила организация «Призыв к совести», 46 — «Школа призывника», 34 — «Движение сознательных отказчиков», девять — «Первая линия», пишет телеграм-канал «Агентство». Всего правозащитники получили 192 обращения на облавы и насильственную доставку в военкоматы. Они считают, что по масштабу и жесткости эта осенняя кампания призыва превосходят все предыдущие с начала войны в Украине.



Руководитель юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга заявил, что такая тенденция может быть связана с повышением плана призыва в Москве. Столичный военкомат должен отправить в армию 8000 человек, говорил в начале октября военный комиссар столицы Максим Локтев. Весной план составлял примерно 7000 человек, говорит Клыга. В 2020-2021 годах план составлял около 5000 человек на Москву. Столько же в Москве планировали призвать весной 2023-го.



Согласно указу Владимира Путина, в этот весенний призыв в армию должны отправиться 150 тысячи человек, что на 20 тысяч человек больше, чем в осенний призыв прошлого года. В 2024 году число случаев принудительной доставки в военкоматы в Москве увеличилось в 2,5 раза, отмечали в проекте «ПризываНет».



