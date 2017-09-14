ЛАД написав:Интересно, на форуме курящих нет? Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн. Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн
пальне, алкоголь, сигарети -це нормально, завджи є альтернатива
"алкоголь, сигарети" понятно. Альтернатива само-гон, само-сад. А для пального? Но мне больше нравится аргументация - чтобы унифицировать с ЕС. А когда унифицируют зарплаты?
Ставка акцизного налога за 1000 штук сигарет с фильтром составит в 2025 году 78 евро, в 2026 году - 82 евро, в 2027 году - 86 евро, в 2028 году - 90 евро.
78 евро на 1000 сиг. это 1,56 евро на пачку или 68 грн. Для европейца 1.5 евро это несколько минут работы, для нас это в 5 раз больше. Я, правда, не знаю, учитываются ли при расчёте средней зарплаты зарплаты военных. По идее должны. Тогда для гражданских работников это соотношение будет заметно хуже, т.к. зарплаты военных у нас заметно выше средней. А при обычных зарплатах 10-15 тыс. грн. это примерно 50-70 минут. Так это только акциз. Исходя из https://epravda.com.ua/rus/power/kak-v-ukraine-povysyat-nalogi-na-tabak-800423/ цена за пачку увеличится на 45 грн, т.е. составит для сигарет, которые сегодня стоят 90 грн (практически самые дешёвые), 135 грн. - 1,5 часа работы при зарплате 15 тыс. Сколько будет фальсификата... А сколько контрабанды из РФ, даже война не помешает.
Vadim_ написав:Це тих які втекли за поребрик ? Кому там погано самі би вже давно повернулися
Ну скоро Німці виплати поріжуть і буде кому "повертатись". Хоча дізнався, що ще один знайомий поїхав туди працювати пожежником. Основна мотивація як і в попередніх - там дають халявне житло...
А что тут(в ваших краях) жить было негде? И потом - ну дали 3К на халяву, сделай в ней ремонт за свой счёт - а доки, а если продать решишь и переехать, ей же цена "лопатой по кумполу и той же лопатой при нотариусе могилу себе копаешь"??? Зарплаты там какие у этих переселенцев? Узбеки и нохчи, новые мелитопольцы, их не "того", как овечек?
Студентов крупнейшего нижегородского вуза заставлют пройти опрос об отношении к «СВО». В частности, у них спрашивают, готовы ли они пойти воевать сами
Опрос анонимный, однако студентам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского после прохождения обязательно нужно отчитаться в специальный чат, указав время входа и выхода, пишет канал «Сорокин хвост».
Сообщения с призывом поучаствовать в анкетировании присылают в студенческие чаты, также учащимся напоминают о нем и очно, во время обхода учебных аудиторий.
«Специальная военная операция на Украине — ключевое событие, определяющее образ жизни всей страны и каждого ее гражданина в отдельности. Нам очень важно знать ваше мнение о происходящих событиях», — написано во вступительном слове опроса, утверждается в сообщении канала.
Всего студентам нужно высказать свое мнение по 93 тезисам. Например, таким:
«Специальная военная операция — это бесспорно необходимая и справедливая мера»; «Цели СВО мне совершенно очевидны и понятны»; «Я не сомневаюсь в победе России в СВО»; «Ради достижения целей СВО можно потерпеть все санкции и ограничения, наложенные мировым сообществом».
Участники опроса должны оценить каждый из них по шкале от 1 до 4, где 1 — это «Абсолютно не согласен», а 4 — «Полностью согласен».
В Москве и Петербурге силовики проводят массовые облавы на призывников
Так, на станции метро «Новочеркасская» в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Росгвардии останавливали молодых людей, не называя причин и не предоставляя документы, пишет «Фонтанка». Задержанных, если у них не было отсрочки от армии и они были прописаны в Красногвардейском районе, передавали сотрудникам военкомата.
«Сотрудники полиции не предъявляли документов о доставлении и объясняли свои действия тем, что „идет призыв“. Меня пересадили из автобуса в машину Росгвардии и отвозили в военкомат», — сообщил собеседник «Фонтанки» Михаил.
Он рассказал, что его проводили под руки прямо до кабинета старшего помощника военного комиссара по правовой работе. Мужчину отпустили с повесткой, но изначально, по его словам, на него хотели составить протокол об административном правонарушении за неполучение заказного письма с повесткой.
В пресс-службе Красногвардейского района города заявили, что в рамках осенней кампании по призыву в армию с 1 октября по 31 декабря проводится плановый рейд по поиску уклонистов от службы.
Облавы на призывников проходят и в российской столице - с начала призыва 51 обращение о фактах облав и насильственного призыва в Москве получила организация «Призыв к совести», 46 — «Школа призывника», 34 — «Движение сознательных отказчиков», девять — «Первая линия», пишет телеграм-канал «Агентство». Всего правозащитники получили 192 обращения на облавы и насильственную доставку в военкоматы. Они считают, что по масштабу и жесткости эта осенняя кампания призыва превосходят все предыдущие с начала войны в Украине.
Руководитель юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга заявил, что такая тенденция может быть связана с повышением плана призыва в Москве. Столичный военкомат должен отправить в армию 8000 человек, говорил в начале октября военный комиссар столицы Максим Локтев. Весной план составлял примерно 7000 человек, говорит Клыга. В 2020-2021 годах план составлял около 5000 человек на Москву. Столько же в Москве планировали призвать весной 2023-го.
Согласно указу Владимира Путина, в этот весенний призыв в армию должны отправиться 150 тысячи человек, что на 20 тысяч человек больше, чем в осенний призыв прошлого года. В 2024 году число случаев принудительной доставки в военкоматы в Москве увеличилось в 2,5 раза, отмечали в проекте «ПризываНет».