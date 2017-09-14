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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11190111911119211193>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 04:07

  prodigy написав:............
у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно

Что вы имеете ввиду?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:01

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Интересно, на форуме курящих нет?
Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.
Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Коньяк 5* стоил мин. - 151грн. С 1 декабря мин.- 227грн


пальне, алкоголь, сигарети -це нормально, завджи є альтернатива

"алкоголь, сигарети" понятно. Альтернатива само-гон, само-сад. А для пального?
Но мне больше нравится аргументация - чтобы унифицировать с ЕС. А когда унифицируют зарплаты?
Ставка акцизного налога за 1000 штук сигарет с фильтром составит в 2025 году 78 евро, в 2026 году - 82 евро, в 2027 году - 86 евро, в 2028 году - 90 евро.
78 евро на 1000 сиг. это 1,56 евро на пачку или 68 грн. Для европейца 1.5 евро это несколько минут работы, для нас это в 5 раз больше.
Я, правда, не знаю, учитываются ли при расчёте средней зарплаты зарплаты военных. По идее должны. Тогда для гражданских работников это соотношение будет заметно хуже, т.к. зарплаты военных у нас заметно выше средней. А при обычных зарплатах 10-15 тыс. грн. это примерно 50-70 минут. Так это только акциз.
Исходя из https://epravda.com.ua/rus/power/kak-v-ukraine-povysyat-nalogi-na-tabak-800423/ цена за пачку увеличится на 45 грн, т.е. составит для сигарет, которые сегодня стоят 90 грн (практически самые дешёвые), 135 грн. - 1,5 часа работы при зарплате 15 тыс.
Сколько будет фальсификата... А сколько контрабанды из РФ, даже война не помешает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:50

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:Це тих які втекли за поребрик ?
Кому там погано самі би вже давно повернулися

Ну скоро Німці виплати поріжуть і буде кому "повертатись". Хоча дізнався, що ще один знайомий поїхав туди працювати пожежником. Основна мотивація як і в попередніх - там дають халявне житло...

А что тут(в ваших краях) жить было негде?
И потом - ну дали 3К на халяву, сделай в ней ремонт за свой счёт - а доки, а если продать решишь и переехать, ей же цена "лопатой по кумполу и той же лопатой при нотариусе могилу себе копаешь"???
Зарплаты там какие у этих переселенцев?
Узбеки и нохчи, новые мелитопольцы, их не "того", как овечек?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:56

ЛАД
Левые безакцизные сиги идут как молдавские, так и наши, сделанные наверно в 4ю смену или когда завод стоял "отключённый по графику"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 07:15

Ищут воагов

Студентов крупнейшего нижегородского вуза заставлют пройти опрос об отношении к «СВО». В частности, у них спрашивают, готовы ли они пойти воевать сами

Опрос анонимный, однако студентам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского после прохождения обязательно нужно отчитаться в специальный чат, указав время входа и выхода, пишет канал «Сорокин хвост».

Сообщения с призывом поучаствовать в анкетировании присылают в студенческие чаты, также учащимся напоминают о нем и очно, во время обхода учебных аудиторий.

«Специальная военная операция на Украине — ключевое событие, определяющее образ жизни всей страны и каждого ее гражданина в отдельности. Нам очень важно знать ваше мнение о происходящих событиях», — написано во вступительном слове опроса, утверждается в сообщении канала.


Всего студентам нужно высказать свое мнение по 93 тезисам. Например, таким:

«Специальная военная операция — это бесспорно необходимая и справедливая мера»;
«Цели СВО мне совершенно очевидны и понятны»;
«Я не сомневаюсь в победе России в СВО»;
«Ради достижения целей СВО можно потерпеть все санкции и ограничения, наложенные мировым сообществом».

Участники опроса должны оценить каждый из них по шкале от 1 до 4, где 1 — это «Абсолютно не согласен», а 4 — «Полностью согласен».
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 07:20

В Москве и Петербурге силовики проводят массовые облавы на призывников

Так, на станции метро «Новочеркасская» в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Росгвардии останавливали молодых людей, не называя причин и не предоставляя документы, пишет «Фонтанка». Задержанных, если у них не было отсрочки от армии и они были прописаны в Красногвардейском районе, передавали сотрудникам военкомата.

«Сотрудники полиции не предъявляли документов о доставлении и объясняли свои действия тем, что „идет призыв“. Меня пересадили из автобуса в машину Росгвардии и отвозили в военкомат», — сообщил собеседник «Фонтанки» Михаил.

Он рассказал, что его проводили под руки прямо до кабинета старшего помощника военного комиссара по правовой работе. Мужчину отпустили с повесткой, но изначально, по его словам, на него хотели составить протокол об административном правонарушении за неполучение заказного письма с повесткой.

В пресс-службе Красногвардейского района города заявили, что в рамках осенней кампании по призыву в армию с 1 октября по 31 декабря проводится плановый рейд по поиску уклонистов от службы.

Облавы на призывников проходят и в российской столице - с начала призыва 51 обращение о фактах облав и насильственного призыва в Москве получила организация «Призыв к совести», 46 — «Школа призывника», 34 — «Движение сознательных отказчиков», девять — «Первая линия», пишет телеграм-канал «Агентство». Всего правозащитники получили 192 обращения на облавы и насильственную доставку в военкоматы. Они считают, что по масштабу и жесткости эта осенняя кампания призыва превосходят все предыдущие с начала войны в Украине.

Руководитель юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга заявил, что такая тенденция может быть связана с повышением плана призыва в Москве. Столичный военкомат должен отправить в армию 8000 человек, говорил в начале октября военный комиссар столицы Максим Локтев. Весной план составлял примерно 7000 человек, говорит Клыга. В 2020-2021 годах план составлял около 5000 человек на Москву. Столько же в Москве планировали призвать весной 2023-го.

Согласно указу Владимира Путина, в этот весенний призыв в армию должны отправиться 150 тысячи человек, что на 20 тысяч человек больше, чем в осенний призыв прошлого года. В 2024 году число случаев принудительной доставки в военкоматы в Москве увеличилось в 2,5 раза, отмечали в проекте «ПризываНет».

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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 07:31

105 тисяч загиблих і зниклих безвісти солдатів ЗСУ: такі дані Генштаб передав Ставці, — журналіст Бутусов

За його словами, підтверджена кількість загиблих становить 70 тисяч, зниклих безвісти - 35 тисяч.

Раніше The Economist повідомив, що кількість загиблих українських військових становить 60-100 тисяч. Зеленський у відповідь заявив, що ці цифри перебільшені, і реальна кількість менша за 80 тисяч.

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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 07:42

Вероятность скорого проведения мирных переговоров по Украине «очень высока», они будут вестись по сценарию корейского варианта, считает глава Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.
«Будут мирные переговоры, и мир, если он вообще возможен, как компромисс. Точно понятно, что они (Киев - Ред.) никогда не признают ни Запорожье, ни Херсон, ни Донецк, ни Луганск (российскими). Никогда. Значит, останется в каком-то подвешенном статусе», — сказал он, добавив, что Украина признает эти города «российскими» по факту, но не де-юре. «Это такой корейский вариант», — считает Константинов.
Для России одним из ключевых требований на переговорах, по его мнению, будет снятие западных санкций. «Потому что энергоресурсы, торговля, формирование бюджетных ресурсов, финансов. Все это очень важно. Кто бы что не хорохорился, это очень важно. Для того, чтобы страна задышала хотя бы на какой-то период по многим технологическим вопросам. Напитать нашу экономику», — заявил он. Как пояснил Константинов, если удастся добиться снятия санкций, что «в течение 4-5 лет РФ выйдет на совершенно другую дистанцию по многим параметрам. Станет очень серьезно технологически независимой страной. Такой передых небольшой бы нам совершенно не помешал»
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 09:29

  andrijk777 написав:d44, prodigy
Я розумію що ви за проФФесіонала проФФесора Якуковича топите, нажаль Крим і Донбас не можуть за нього проголосувати, тому шансів у нього мало. :D :D


ви мене плутаєте з кимось?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 09:49

  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
у Гройсмана талант виявися до першої давної професії ще у 15 років, тому навіть
шкільний атестат здобув заочно

Что вы имеете ввиду?


Володимир у 15 років став директором ринку у Винниці (власником якого був його батько), а загальну школу не закінчив
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