Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:17
Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста
Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.
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