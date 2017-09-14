Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:08



Стать военным, чтобы никогда не воевать.





. А после возвращения ещё и строить бесплатно.







Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.





Ви маєте на увазі тих, хто зумів відслужити свої контракти, під час яких війна не трапилась?Ну буває що везе. Пожежний може відчергувати добу без пожеж, зарплату не вирахують..А стати фізруклм, щоб після випуску ні дня не стрибати через «коня», то можна? 😅Чи для випускників дурфаку треба на вхід в АТБ поставити «коня» , бо «ти ж вчився»Хто кого де коли примушував будувати «безплатно»?Ти після війни підеш у військові! Статистично війна наступна не скоро, ну і «там класно», ранні пенсіїЯ тільки за! Все розігнати , а сформувати нормальні ЗСУ, куди люди будуть йти з бажанням на високу зарплату. І буде конкуренція.Але я так розумію ви не по це, так? Ви просто хочете обрізати виплати (пенсії, вік підняти ) , і сподіваєтесь, що хтось буде служити?«Хтось» да буде. Але мало хто, і якість ще нижча.Наче ж проста істина: зроби контрачу -солдату зарплату 100 тис - буде конкурс 5 на одногоЗроби зарплату 50 тис - буде 2 до 1 . Зроби 20 тисяч - і буде 0.7 на одного . Перехід на контрактну армію не відбудеться ніколи , як його намагаються вже років 20 здійснити без грошей.Піднімати тему «чому особисто ВИ не пішли на солодкі умови у 17 років, коли були на роздоріжжі життєвих шляхів» - не буду). Це питання я для Вадіка бережу, у якого у 18 років була можливість піти служити і вийти на пенсію навіть у 32 роки! Він пішов свідомо на комбайна, а зараз заздрить тим, хто йде на пенсію в 45