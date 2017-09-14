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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11191111921119311194>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:17

  ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.

Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:53

  Бетон написав:
  ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.

Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста


Хто ловить будівельників? Хто?
Мобілізовані учора будівельники.
Самі вчорашні будівельники ловлять сьогоднішніх будівельників.

А для професійних військових яка різниця між воєнним і не воєнним часом?
Для генералів -- в мирний час вести БД на мапі або учбові, у воєнний -- виконавці будуть виконувати в реалі. Виконавці...
Для оперативного рівня ... майже теж саме.
Для тактичного - тяготи та лішєнія + ризики більше.
Для інженерного - польові умови + ризики.
Тобто суть --- майже все теж саме, що і робив в мирний час... Що командував, що обслуговував техніку. Ключове слово - військову. Що військовими підрозділами, частинами, що військову техніку.
________________________________
Саме тому в 2014 на матеріковій частині, коли війська мирного часу отримали накази на виконання бойових задач, всі (всі!!!) просто пішли-поїхали-почали її виконувати.
(На відміну від Криму. Де були свої причини отого невиконання).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:57

  d44 написав:
  Hotab написав:В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.

Яким авансом???
За участь у бойових діях ОКРЕМО преміальні, окремі пільги, забезпечення, окремо все.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:57

  d44 написав:
  Hotab написав:В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.

d44, спасибо, согласен.

****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?

Ну вы математик)))

Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:05

  Бетон написав:
  d44 написав:
  Hotab написав:В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.

d44, спасибо, согласен.

****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?

Ну вы математик)))

Питання те ж саме.
Де. Ви. Побачили. Аванс.
Конкретно вкажіть.

І що значить замість?
Замість комбата, комбрига, пілота і т.д.?
Чи замість кого ви мали на увазі?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:08

  Wirująświatła написав:
105 тисяч загиблих і зниклих безвісти солдатів ЗСУ: такі дані Генштаб передав Ставці, — журналіст Бутусов

За його словами, підтверджена кількість загиблих становить 70 тисяч, зниклих безвісти - 35 тисяч.

Раніше The Economist повідомив, що кількість загиблих українських військових становить 60-100 тисяч. Зеленський у відповідь заявив, що ці цифри перебільшені, і реальна кількість менша за 80 тисяч.


Это за какой год интересно?
И будут ли извенения за очередные "шашлыки/ЗНО"? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:08

Бетон

Стать военным, чтобы никогда не воевать.


Ви маєте на увазі тих, хто зумів відслужити свої контракти, під час яких війна не трапилась?
Ну буває що везе. Пожежний може відчергувати добу без пожеж, зарплату не вирахують..
А стати фізруклм, щоб після випуску ні дня не стрибати через «коня», то можна? 😅
Чи для випускників дурфаку треба на вхід в АТБ поставити «коня» , бо «ти ж вчився» :mrgreen:

. А после возвращения ещё и строить бесплатно.


Хто кого де коли примушував будувати «безплатно»? :D
Ти після війни підеш у військові! Статистично війна наступна не скоро, ну і «там класно», ранні пенсії :D


Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.


Я тільки за! Все розігнати , а сформувати нормальні ЗСУ, куди люди будуть йти з бажанням на високу зарплату. І буде конкуренція.
Але я так розумію ви не по це, так? Ви просто хочете обрізати виплати (пенсії, вік підняти ) , і сподіваєтесь, що хтось буде служити?
«Хтось» да буде. Але мало хто, і якість ще нижча.
Наче ж проста істина: зроби контрачу -солдату зарплату 100 тис - буде конкурс 5 на одного
Зроби зарплату 50 тис - буде 2 до 1 . Зроби 20 тисяч - і буде 0.7 на одного . Перехід на контрактну армію не відбудеться ніколи , як його намагаються вже років 20 здійснити без грошей.
Піднімати тему «чому особисто ВИ не пішли на солодкі умови у 17 років, коли були на роздоріжжі життєвих шляхів» - не буду). Це питання я для Вадіка бережу, у якого у 18 років була можливість піти служити і вийти на пенсію навіть у 32 роки! Він пішов свідомо на комбайна, а зараз заздрить тим, хто йде на пенсію в 45
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 гру, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Замість стройбатів, які 30 років будували трохи не те. А будинки віськовому керівництву.
З пгт, де я ходив в школу, цілі маєтки збудовані хлопцями військовими алкашам-командирам
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:15

  Бетон написав:Замість стройбатів, які 30 років будували трохи не те. А будинки віськовому керівництву.
З пгт, де я ходив в школу, цілі маєтки збудовані хлопцями військовими алкашам-командирам

Таку постановку питання (що деяка частина війська не служила, а бухала, корупціонувала, байдикувала) заперечити не можна.
Є й таке.
Як і в усіх інших сферах суспільства.

Тому можу до свого "у всіх груп своя правда", додати - "а в кожного окремо тим паче".
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