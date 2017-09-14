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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11191111921119311194

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:37

  Wirująświatła написав:Из воспоминаний Ольги Петровны Красильниковой:

"...Весной 1918 года мой племянник,
одиннадцатилетний Сережа Оже де Ронкур
вместе с другими мальчиками-кадетами возвращался
из корпуса домой в Севастополь.
Мальчешек не старше 13 лет был целый вагон.
Поезд остановили части Красной Армии, вывели ребят
и поставили под пулемет. Большинство мальчиков
сохранили стойкость духа, но некоторые плакали
и на коленях умоляли о пощаде.

Расстреляли всех..."

EQ (як Бленкєна) підказує, що відправити <13 річних на ЛБЗ, бо все одно "Расстреляли всех..."
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.

Ви говорите про те, в чому не орієнтуєтесь взагалі.
В США є резервісти-офіцери. Суть приблизно та сама що і в нас - військова кафедра(не знаю, як саме це називається в них) при цивільному вузі. Єдиний момент - студентам військової кафедри непогано платять. Але після завершення військової кафедри їх протягом 10 років можуть мобілізувати.
Я особисто знайомий з офіцером, якого в 2006 мобілізували і відправили в Афганістан.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:46

Лавров назвав умови для мирних переговорів, на які може погодитися росія:

- Україна без НАТО: жодних західних військових баз і навчань за участю іноземних військ;
- Входження чотирьох нових регіонів у склад росії;
- Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з путіним;
- Відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ, УПЦ;
- рф готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки.


я так понимаю загвоздка за п2. Без боя никто Запорожье и Херсон не отдаст. А бои за них могут идти годами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:52

  Wirująświatła написав:
Лавров назвав умови для мирних переговорів, на які може погодитися росія:

- Україна без НАТО: жодних західних військових баз і навчань за участю іноземних військ;
- Входження чотирьох нових регіонів у склад росії;
- Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з путіним;
- Відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ, УПЦ;
- рф готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки.


я так понимаю загвоздка за п2. Без боя никто Запорожье и Херсон не отдаст. А бои за них могут идти годами.

как и ожидалось -- пошли на понижение. И это переговоры еще не начались...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:01

війна в Сирії

все іде по плану...Єрдогана



Эрдоган подзвонив путіну (Турція бачить себе як лідер регіону і не меньшк позицію не згодна), які цілі у Туреччини?



як кажуть причиної всяких війн є економіка (експерти кажуть що ціна за Турецький потік 2 захмарна)

прошу вибачання за джерело
https://ukraina.ru/20221020/1039897334.html

як не мене -інформація по Південному потоку (який заблокувала Болгарія), другий поток -болгари теж тормозять (з яких причин?)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:06

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.


а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому?
ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?

Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом? Так/Ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:14

щойно подивився це відео і зовсім не здивован, що у Шарія , Гордона, Арестовича мілліонні перегляди в Youtube


а чому так? тому що вата проросійська досі серед нас (вони завжди проти Української влади), і тільки чекають причини щоб виплеснути свою желч (бусіфікація, вимкнення електріки, затяжна війна(яка вигідна президенту, інакше давно домовився)

тг канал мого міста з початку грудня публікує кожного дня-часи вимкнення електрики на наступній день (тобто завтра з 09-12 і 18-21 умовно) і кожен під строкою коментарі , накшалт (с*кі конченні, скільки це буде тривати, п*драси), якби були дописи : с*кі русня, козли орки-то зрозуміло і то навіщо

але ненависть і желч гніву -спрямован на ДТЕК (владу, мерію)
і коментарів інколи 15-20 і жодного типа, ладно "все витрамаємо", "нас це не зламає"
пропоную передивитись відео а зрозуміти(або спрогнозувати у майбутньому за кого потенційно буде голосувати ватне населення), припускаю що перегляди гордону, арестовичу і особисто шарію накручує російська мовни українці і росіяне в еміграції, алгоритм позволяє дізнатись і про те , звідки дивляться відео.
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