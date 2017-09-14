"...Весной 1918 года мой племянник, одиннадцатилетний Сережа Оже де Ронкур вместе с другими мальчиками-кадетами возвращался из корпуса домой в Севастополь. Мальчешек не старше 13 лет был целый вагон. Поезд остановили части Красной Армии, вывели ребят и поставили под пулемет. Большинство мальчиков сохранили стойкость духа, но некоторые плакали и на коленях умоляли о пощаде.
Расстреляли всех..."
EQ (як Бленкєна) підказує, що відправити <13 річних на ЛБЗ, бо все одно "Расстреляли всех..."
АндрейМ написав:В тому і справа, що в США не існує таких резервістів. В США не існує обов'язкової служби. Якщо людина звільняється з армії, вона стає цивільною і все. Цивільних можна призвати до армії виключно у віці від 18 до 25.
Ви говорите про те, в чому не орієнтуєтесь взагалі. В США є резервісти-офіцери. Суть приблизно та сама що і в нас - військова кафедра(не знаю, як саме це називається в них) при цивільному вузі. Єдиний момент - студентам військової кафедри непогано платять. Але після завершення військової кафедри їх протягом 10 років можуть мобілізувати. Я особисто знайомий з офіцером, якого в 2006 мобілізували і відправили в Афганістан.
Лавров назвав умови для мирних переговорів, на які може погодитися росія:
- Україна без НАТО: жодних західних військових баз і навчань за участю іноземних військ; - Входження чотирьох нових регіонів у склад росії; - Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з путіним; - Відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ, УПЦ; - рф готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки.
я так понимаю загвоздка за п2. Без боя никто Запорожье и Херсон не отдаст. А бои за них могут идти годами.
Лавров назвав умови для мирних переговорів, на які може погодитися росія:
- Україна без НАТО: жодних західних військових баз і навчань за участю іноземних військ; - Входження чотирьох нових регіонів у склад росії; - Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з путіним; - Відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ, УПЦ; - рф готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки.
я так понимаю загвоздка за п2. Без боя никто Запорожье и Херсон не отдаст. А бои за них могут идти годами.
как и ожидалось -- пошли на понижение. И это переговоры еще не начались...
andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.
а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому? ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?
Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом? Так/Ні?
щойно подивився це відео і зовсім не здивован, що у Шарія , Гордона, Арестовича мілліонні перегляди в Youtube
а чому так? тому що вата проросійська досі серед нас (вони завжди проти Української влади), і тільки чекають причини щоб виплеснути свою желч (бусіфікація, вимкнення електріки, затяжна війна(яка вигідна президенту, інакше давно домовився)
тг канал мого міста з початку грудня публікує кожного дня-часи вимкнення електрики на наступній день (тобто завтра з 09-12 і 18-21 умовно) і кожен під строкою коментарі , накшалт (с*кі конченні, скільки це буде тривати, п*драси), якби були дописи : с*кі русня, козли орки-то зрозуміло і то навіщо
але ненависть і желч гніву -спрямован на ДТЕК (владу, мерію) і коментарів інколи 15-20 і жодного типа, ладно "все витрамаємо", "нас це не зламає" пропоную передивитись відео а зрозуміти(або спрогнозувати у майбутньому за кого потенційно буде голосувати ватне населення), припускаю що перегляди гордону, арестовичу і особисто шарію накручує російська мовни українці і росіяне в еміграції, алгоритм позволяє дізнатись і про те , звідки дивляться відео.