Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:38

sashaqbl написав: Ви говорите про те, в чому не орієнтуєтесь взагалі.

В США є резервісти-офіцери. Суть приблизно та сама що і в нас - військова кафедра(не знаю, як саме це називається в них) при цивільному вузі. Єдиний момент - студентам військової кафедри непогано платять. Але після завершення військової кафедри їх протягом 10 років можуть мобілізувати.

Я особисто знайомий з офіцером, якого в 2006 мобілізували і відправили в Афганістан. Ви говорите про те, в чому не орієнтуєтесь взагалі.В США є резервісти-офіцери. Суть приблизно та сама що і в нас - військова кафедра(не знаю, як саме це називається в них) при цивільному вузі. Єдиний момент - студентам військової кафедри непогано платять. Але після завершення військової кафедри їх протягом 10 років можуть мобілізувати.Я особисто знайомий з офіцером, якого в 2006 мобілізували і відправили в Афганістан.

Вибачте, але не орієнтуєтесь тут саме Ви. Не існує в США жодних військових кафедр. У США є програма підготовки офіцерів запасу при деяких навчальних закладах, але це майже та сама військова академія з цивільною освітою. Поступають на цю програму добровільно і зобов'язуються відслужити певну кількість років теж добровільно. Випускники цієї програми повинні відслужити певну кількість років безпосередньо у збройних силах і певну кількість - в запасі.Так, під час перебування у запасі випускника звичайно можуть запросити на службу, але у США усі військові повинні частину контракту перебувати у запасі, і це може бути як на початку дії контракту, так і наприкінці. Після закінчення контракту, якщо тобі за 26 років, навіть офіцера не можуть нікуди призвати.На ці програми потрапити не так просто; вимоги там майже такі ж, як і до військових академій. Це не варіант з нашою військовою кафедрою, де визначним чинником є твій вік і стать. Кого і як там готують я не знаю, оскільки не проходив цю кафедру, але здається, що сокурсники пару разів десь бігали чи щось, і все.