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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:34
ЛАД написав:
Зеленский не сделал то, что обещал.
Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ.
Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел.
Проблема в тому, що Зеленськи триндів неадекватну хрень. І навіть не намагався майже нічого з обіцянок виконати. Спитайте Долярчика, якщо мені не вірите.
Порошенко теж втратив звязок з реальністю, але в Зеленського це значно яскравіше.
А те, що він пропонував те, що народ не цікавило - як показав час, це більше проблема народа, аніж Порошенка. І що найгірше - навіть кацапські бомби на голови не просвітляють цей народ. Далі вірить всяким арестовичам та іншим довбодятлам.
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sashaqbl
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:34
andrijk777 написав: wild.tomcat написав: andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.
а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому?
ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?
Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом
? Так/Ні?
Кто работает в бизнесе, то тот прекрасно понимает значения 24 часа. А вот людям из совка, то они привыкли жить строго по уставам и линиям, которые рисовали парт. работники. Они сег. не понимают значения этих выражений.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:38
sashaqbl написав:
Ви говорите про те, в чому не орієнтуєтесь взагалі.
В США є резервісти-офіцери. Суть приблизно та сама що і в нас - військова кафедра(не знаю, як саме це називається в них) при цивільному вузі. Єдиний момент - студентам військової кафедри непогано платять. Але після завершення військової кафедри їх протягом 10 років можуть мобілізувати.
Я особисто знайомий з офіцером, якого в 2006 мобілізували і відправили в Афганістан.
Вибачте, але не орієнтуєтесь тут саме Ви. Не існує в США жодних військових кафедр. У США є програма підготовки офіцерів запасу при деяких навчальних закладах, але це майже та сама військова академія з цивільною освітою. Поступають на цю програму добровільно і зобов'язуються відслужити певну кількість років теж добровільно. Випускники цієї програми повинні відслужити певну кількість років безпосередньо у збройних силах і певну кількість - в запасі.
Так, під час перебування у запасі випускника звичайно можуть запросити на службу, але у США усі військові повинні частину контракту перебувати у запасі, і це може бути як на початку дії контракту, так і наприкінці. Після закінчення контракту, якщо тобі за 26 років, навіть офіцера не можуть нікуди призвати.
На ці програми потрапити не так просто; вимоги там майже такі ж, як і до військових академій. Це не варіант з нашою військовою кафедрою, де визначним чинником є твій вік і стать. Кого і як там готують я не знаю, оскільки не проходив цю кафедру, але здається, що сокурсники пару разів десь бігали чи щось, і все.
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АндрейМ
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:42
wild.tomcat написав:
стосовно зс сша, в інтернеті доступна інформація, що загальна чисельність зс сша десь ~2.7 млн осіб (6е місце в світі), а діючих військових ~1.5 млн осіб (2е місце в світі). ви справді думаєте, що цього, без додаткової мобілізації, дійсно буде достатньо для якогось більш менш глобального конфлікту, з тими ж з рашкою чи китаєм, наприклад? до речі, тих же 18-25 в них біля 14 млн осіб.
і також пишуть, що в сша існує інститут офіцерів запасу. що в принципі логічно. яких теж до 1 млн осіб, яких мобілізовують очевидно згідно загальної придатності до військової служби в сша - від 18 до 49.
так що 18-25 таки рядовий склад.і це поки так.
не думаю, що у випадку потреби, коли тих 14 млн 18-25 стане не вистачати
, вони не змінять законодавство.
ну що за "зоряні війни" ви тут придумовуєте, цікаво у яких це випадках 14 млн має не вистачати: а) 100 млн китайців сядуть на десять тисяч кораблів і почнуть з моря штурмувати Сан-Франціско піхотою та десантом? чи б) уряд США повбиває 14 млн американців в якійсь чужій війні за межами США?
Так і бачу як американці дозволять змінити законодавство бо десь за 10000 км на тайванську війну не вистачило 14 млн)). При тому що через вбивство якогось Флойда ледь не рознесли пів-країни
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Letusrock
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:57
Letusrock
цікаво у яких це випадках 14 млн має не вистачати
Десь як у нас на 10млн Ч25-60 ви з другого року війни розказуєте «воювати вже нікому»
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Hotab
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:04
Letusrock написав:
. При тому що через вбивство якогось Флойда ледь не рознесли пів-країни
українці 2013 теж "рознесли пів-країни", навіть не через вбивство, а за сльозинки якихось "студентів"
а що зараз ?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:15
Hotab написав:
Десь як у нас на 10млн Ч25-60 ви з другого року війни розказуєте «воювати вже нікому»
Було б кому, то мова йшла б про "Ч20-40"
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:22
Бетон написав:
Стать военным, чтобы никогда не воевать.
Ты знаешь как военные мирного времени квасят, а потом валяются обосцаными?
Они устали и поизносились в ожидании войны.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:22
ЛАД написав:
Как вы думаете, американцев очень сильно волнует, закончит ли Трамп войну в Украине за один день и закончит ли вообще? Думаю, этот вопрос для них даже не на 10 месте.
Помилование Байденом сына для них, возможно, важнее, но тоже вряд ли первоочередное. Тем более, что Байден уже не избирается.
Я вказав явні випадки не виконання/брехні. Це 100% факти.
Обіцянки типу "зроблю Америку великою" чи "буду боротись з корупцією" не підлягають об'єктивній оцінці.
ЛАД написав:
Основные свои обещания политики на Западе всё же выполняют.
Основні це які? Наприклад? "Зроблю Америку знову великою"?
ЛАД написав:
Во всяком случае, стремятся.
Не сомневаюсь, что Трамп, по крайней мере, попытается
ограничить иммиграцию и импорт товаров из Китая и, вероятно, из Европы тоже. И ещё что-то из своих основных лозунгов.
Зе(і інші президенти України) також "стремятся", я в цьому впевнений на 100%.
ЛАД написав:
Наши, к сожалению, выполняют мелочи, а основные вопросы...
Ось в цьому і суть!
Від Зе(і інших презів) ви хочете щоб він подолав корупцію(наприклад). Не подолав - поганий, не виконує обіцянок.
Аналогічна проблема в США - борг США. Але чомусь американці не вимагають ліквідувати борг США, розуміючи що це нереально важко.
Тобто:
"Ограничить иммиграцию и импорт товаров из Китая" - це основной вопрос для США
по вашому. Виконуючи його, Трамп виконує обіцянки.
А "ограничить иммиграцию и импорт товаров из Росии" - це мелочный вопрос для України по вашому. Виконуючи його Зе нічого не робить.
Ось така у вас(та в усіх) явна маніпуляція.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:26
Hotab написав:Letusrock
цікаво у яких це випадках 14 млн має не вистачати
Десь як у нас на 10млн Ч25-60 ви з другого року війни розказуєте «воювати вже нікому»
трошки невдале порівняння коли з одного боку ти найбагатша та військово найпотужніша країна світу яка захищена від ворогів океанами
а з іншого боку коли на найбіднішу країну Європи напав сусід який переважає по всім пунктам (гроші, ресурси, зброя, населення).
Чи ви продовжуєте наполягати що 14 млн американців все ж закінчаться скоріше ніж теоретичні "10млн українців"?
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Letusrock
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