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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11193111941119511196

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:27

  Бетон написав:Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?

Ну вы математик)))

Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава

Ты какого сорта?
Не забывай?
Да, и пенсии у тебя не будет даже в 70.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:37

UA

Да, и пенсии у тебя не будет даже в 70.


Бо все пішло на пенсію поліцаю? :D

  UA написав:
  Бетон написав:Стать военным, чтобы никогда не воевать.

Ты знаешь как военные мирного времени квасят, а потом валяются обосцаными?
Они устали и поизносились в ожидании войны.



Охоронці зони пили дитячий йогурт? :lol:
Hotab
 
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