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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:27
Бетон написав:
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?
Ну вы математик)))
Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава
Ты какого сорта?
Не забывай?
Да, и пенсии у тебя не будет даже в 70.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:37
UA
Да, и пенсии у тебя не будет даже в 70.
Бо все пішло на пенсію поліцаю?
UA написав: Бетон написав:
Стать военным, чтобы никогда не воевать.
Ты знаешь как военные мирного времени квасят, а потом валяются обосцаными?
Они устали и поизносились в ожидании войны.
Охоронці зони пили дитячий йогурт?
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