|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:14
d44 написав: Hotab написав:
В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.
Можно и "виправити".
Только кто после этого пойдёт в военные училища? Желающих достаточно наберёте? Или армия вообще не нужна?
Льготы/повышенные зарплаты государство даёт только там, где не хватает желающих работать без льгот.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31667
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:17
ЛАД написав:
Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.
и после этого вы всё равно уверены что надо развивать производства? Где брать инженеров после деиндустриализации которые в большинстве своём пошли в таксисты и на рынок?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26118
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:25
ЛАД написав: Бетон написав: ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.
Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста
У разных людей по-разному.
А вам сколько?
Неужели так сложно понять, что военный обязан воевать до тех пор, пока он военный. После окончания контракта он уже обычный гражданин, такой же, как все.
Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.
ИгрВалерьич(да и Тигипка с Дубилетом и Турчиновым) тоже после окончания моего вуза на заводе по диплому не впАхивали до трудовых мозолЕй у мартенов/прессов/станов 24/7 но тем не менее имеющий мозг и учивший высшую математику да применит свои знания
Тем более что ТЕ мартены/станы/прессы уже давно порезаны
А на новых инженеров почти никто не учит(если вообще сейчас у нас учат)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4586
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:26
Бетон написав:
...........
d44, спасибо, согласен.
****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?
Ну вы математик)))
Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава
Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31667
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:27
andrijk777 написав: wild.tomcat написав: andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.
а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому?
ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?
Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом
? Так/Ні?
відповідаю - так, обіцяв. тепер моя черга задавати запитання -трамп вже чинний президент сша?
Так/Ні?
ну поцікавтеся, що там і до чого, яка там система виборів і хто і коли і кого саме вибирає. і коли, якщо що, буде інавгурація. тоді і будете вести відлік 24 год.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в П'ят 06 гру, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:14
prodigy написав:
........
припускаю що перегляди гордону, арестовичу і особисто шарію накручує російська мовни українці і росіяне в еміграції, алгоритм позволяє дізнатись і про те , звідки дивляться відео.
Ещё пару лет назад вы тоже были "російськомовним українцем". Или уже забыли об этом?
sashaqbl написав:
......
Для русифікованих українців можливо втрати невеликі. Для адекватних - це фільтрація, можливо увязнення та смерть або еміграція з утратою всього.
Т.е., по вашему, "
русифіковані (російськомовні) українці" это не адекватные украинцы. А по моему убеждению такими высказываниями вы работаете против Украины на росс. пропаганду - убеждаете этих "неадекватов", что ваша
Украина им не нужна и воевать за неё не стоит. А зачем, если родное государство будет считать тебя "неадекватом"?
навіть кацапські бомби на голови не просвітляють цей народ
Вас, похоже, "просветили" слишком сильно.
Проблема в тому, що Зеленськи триндів неадекватну хрень. І навіть не намагався майже нічого з обіцянок виконати. Спитайте Долярчика, якщо мені не вірите.
Мне не надо спрашивать у Долярчика. Я никуда из Украины не выезжал и сам слышал всё, что он говорил. Какую "неадекватну хрень" он "триндів"?
По-моему, этим занимаетесь вы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31667
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|76734
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|247153
|
|
|6076
|882961
|
|