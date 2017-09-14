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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11193111941119511196

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:14

  d44 написав:
  Hotab написав:В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.

Можно и "виправити".
Только кто после этого пойдёт в военные училища? Желающих достаточно наберёте? Или армия вообще не нужна?
Льготы/повышенные зарплаты государство даёт только там, где не хватает желающих работать без льгот.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:17

  ЛАД написав:Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.
и после этого вы всё равно уверены что надо развивать производства? Где брать инженеров после деиндустриализации которые в большинстве своём пошли в таксисты и на рынок?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:25

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.

Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста

У разных людей по-разному.
А вам сколько?
Неужели так сложно понять, что военный обязан воевать до тех пор, пока он военный. После окончания контракта он уже обычный гражданин, такой же, как все.
Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.

ИгрВалерьич(да и Тигипка с Дубилетом и Турчиновым) тоже после окончания моего вуза на заводе по диплому не впАхивали до трудовых мозолЕй у мартенов/прессов/станов 24/7 но тем не менее имеющий мозг и учивший высшую математику да применит свои знания
Тем более что ТЕ мартены/станы/прессы уже давно порезаны
А на новых инженеров почти никто не учит(если вообще сейчас у нас учат)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:26

  Бетон написав:...........
d44, спасибо, согласен.

****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?

Ну вы математик)))

Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава

Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:27

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.


а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому?
ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?

Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом? Так/Ні?


відповідаю - так, обіцяв. тепер моя черга задавати запитання -трамп вже чинний президент сша? Так/Ні?
ну поцікавтеся, що там і до чого, яка там система виборів і хто і коли і кого саме вибирає. і коли, якщо що, буде інавгурація. тоді і будете вести відлік 24 год.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 06 гру, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:14

  prodigy написав:........
припускаю що перегляди гордону, арестовичу і особисто шарію накручує російська мовни українці і росіяне в еміграції, алгоритм позволяє дізнатись і про те , звідки дивляться відео.
Ещё пару лет назад вы тоже были "російськомовним українцем". Или уже забыли об этом?

  sashaqbl написав:......
Для русифікованих українців можливо втрати невеликі. Для адекватних - це фільтрація, можливо увязнення та смерть або еміграція з утратою всього.
Т.е., по вашему, "
русифіковані (російськомовні) українці" это не адекватные украинцы. А по моему убеждению такими высказываниями вы работаете против Украины на росс. пропаганду - убеждаете этих "неадекватов", что ваша Украина им не нужна и воевать за неё не стоит. А зачем, если родное государство будет считать тебя "неадекватом"?
навіть кацапські бомби на голови не просвітляють цей народ
Вас, похоже, "просветили" слишком сильно.
Проблема в тому, що Зеленськи триндів неадекватну хрень. І навіть не намагався майже нічого з обіцянок виконати. Спитайте Долярчика, якщо мені не вірите.
Мне не надо спрашивать у Долярчика. Я никуда из Украины не выезжал и сам слышал всё, что он говорил. Какую "неадекватну хрень" он "триндів"?
По-моему, этим занимаетесь вы.
ЛАД
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