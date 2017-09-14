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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:14
d44 написав: Hotab написав:
В принципі їх точка зору зрозуміла. Якщо «завтра» , після війни, оголосять «велике будівництво», чи можна Бетона, досвідченого будівельника , примусово відправити відбудовувати міста?? Принаймні на сьогодні такого закону нема. То і військовий, який не має діючого контракту, не військовий, а може десь коровам хвости в селі крутить. Це 1000 разів обговорили. Нема у нас пожиттєвих професій. Жодної, За життя можна ким завгодно побути.
Ну так у умовного "Бетона" з " Будівельником" і пенсій та льгот авансом, за "рапотм велике будівництво" немає, хоча горбатилися вони на конкурентному ринку 25 років більше, ніж бюджетний війсковий, який ворога навіть в бінокль ніколи не бачив. Вони і так працювати будуть. Так все по закону, але їх треба виправляти, закони.
Можно и "виправити".
Только кто после этого пойдёт в военные училища? Желающих достаточно наберёте? Или армия вообще не нужна?
Льготы/повышенные зарплаты государство даёт только там, где не хватает желающих работать без льгот.
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ЛАД
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:17
ЛАД написав:
Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.
и после этого вы всё равно уверены что надо развивать производства? Где брать инженеров после деиндустриализации которые в большинстве своём пошли в таксисты и на рынок?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:25
ЛАД написав: Бетон написав: ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.
Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста
У разных людей по-разному.
А вам сколько?
Неужели так сложно понять, что военный обязан воевать до тех пор, пока он военный. После окончания контракта он уже обычный гражданин, такой же, как все.
Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.
ИгрВалерьич(да и Тигипка с Дубилетом и Турчиновым) тоже после окончания моего вуза на заводе по диплому не впАхивали до трудовых мозолЕй у мартенов/прессов/станов 24/7 но тем не менее имеющий мозг и учивший высшую математику да применит свои знания
Тем более что ТЕ мартены/станы/прессы уже давно порезаны
А на новых инженеров почти никто не учит(если вообще сейчас у нас учат)
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:26
Бетон написав:
...........
d44, спасибо, согласен.
****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?
Ну вы математик)))
Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава
Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.
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ЛАД
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:27
andrijk777 написав: wild.tomcat написав: andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.
а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому?
ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?
Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом
? Так/Ні?
відповідаю - так, обіцяв. тепер моя черга задавати запитання -трамп вже чинний президент сша?
Так/Ні?
ну поцікавтеся, що там і до чого, яка там система виборів і хто і коли і кого саме вибирає. і коли, якщо що, буде інавгурація. тоді і будете вести відлік 24 год.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в П'ят 06 гру, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:14
prodigy написав:
........
припускаю що перегляди гордону, арестовичу і особисто шарію накручує російська мовни українці і росіяне в еміграції, алгоритм позволяє дізнатись і про те , звідки дивляться відео.
Ещё пару лет назад вы тоже были "російськомовним українцем". Или уже забыли об этом?
sashaqbl написав:
......
Для русифікованих українців можливо втрати невеликі. Для адекватних - це фільтрація, можливо увязнення та смерть або еміграція з утратою всього.
Т.е., по вашему, "
русифіковані (російськомовні) українці" это не адекватные украинцы. А по моему убеждению такими высказываниями вы работаете против Украины на росс. пропаганду - убеждаете этих "неадекватов", что ваша
Украина им не нужна и воевать за неё не стоит. А зачем, если родное государство будет считать тебя "неадекватом"?
навіть кацапські бомби на голови не просвітляють цей народ
Вас, похоже, "просветили" слишком сильно.
Проблема в тому, що Зеленськи триндів неадекватну хрень. І навіть не намагався майже нічого з обіцянок виконати. Спитайте Долярчика, якщо мені не вірите.
Мне не надо спрашивать у Долярчика. Я никуда из Украины не выезжал и сам слышал всё, что он говорил. Какую "неадекватну хрень" он "триндів"?
По-моему, этим занимаетесь вы.
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ЛАД
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:20
Faceless написав:
ЛАД написав:Интересно, на форуме курящих нет?
Что-то никто не обсуждает решение о поднятии акцизов, в результате чего с Нового года цена пачки вырастет на 40 грн.
Наивный Гетьманцев рассчитывает на миллиардные доходы бюджета (вроде, называлось 9 млрд.)
Нажаль тим же військових більше зачепить
Якби не то, то імхо взагалі начхати на страждання тих, що палять.
хто нє куріт і нє пьот - то здаровєнькім памрьот (хіхі, як писав акурт)
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:22
Wirująświatła написав:
Для тех кто любит считать русские деньги . пишут что с федерального просрали 100ярдов. Это помимо местных бюджетов
Запасы валюты у правительства России упали до минимума с 2008 года
Валютная «кубышка», которую правительство России более 10 лет собирало за счет сырьевых сверхдоходов бюджета, приближается к исчерпанию.
Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния на 1 декабря сократился до $53,8 млрд, отчитался в четверг Минфин. С начала года свободные средства ФНБ уменьшились еще на $2,1 млрд.
Перед началом войны в ФНБ находилось около $140 млрд ликвидных активов. Таким образом, за три года боевых действий «денежная подушка» правительства сдулась практически втрое.
Если исключить золото, то размер ликвидных активов ФНБ опустился примерно до $31 млрд — уровня, с которым фонд был создан в 2008 году, отмечает Bloomberg. Речь идет о китайских юанях — последней доступной Минфину валюте: по его данным, на 1 декабря ФНБ держал 219,5 млрд юаней.
Власти используют остатки юаней из ФНБ, чтобы поддерживать рубль, указывает экономист Bloomberg Economics Исаков. Кроме того, китайская валюта уходит на счета госкорпораций через покупку их облигаций за счет денег фонда: в июле на эти цели было потрачено 3 млрд юаней, в августе — 2,75 млрд, в сентябре — 2 млрд, в октябре — 1,25 млрд, следует из данных Минфина.
Золото ФНБ тем временем постепенно продается, чтобы покрыть дефицит бюджета: с июня по начало декабря на эти цели было израсходовано 50 тонн драгметалла, а его запасы в ФНБ опустились до 279 тонн.
я так понимаю на 2025 деньги пока ещё есть. А потом эмиссия, либо ГКО с доходностью 30-50%. Либо брикс скинется ещё на 100 ярдов кредитов.
каменем внизОбъем ликвидных активов Фонда национального благосостояния на 1 декабря сократился до $53,8 млрд, отчитался в четверг Минфин. С начала года свободные средства ФНБ уменьшились еще на $2,1 млрд.
25 років потужного скорочення, але це не точно
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:27
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:28
wild.tomcat написав: andrijk777 написав:
Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом
? Так/Ні?
відповідаю - так, обіцяв.
Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674
Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.
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